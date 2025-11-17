Reapertura Línea 1 Metro CDMX. este es el tiempo que tardarás en llegar de Pantitlán a Observatorio

La llamada 'Nueva Línea 1' ya está al 100% de su operación en todas las estaciones. Foto: X/@MetroCDMX.

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México ya se encuentra brindando servicio en toda su ruta.

Desde julio de 2022, la llamada ‘Línea rosa’ se renovó en su totalidad, bajo la administración de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe aclarar que el proyecto de renovación se realizó por varias etapas, las cuales fueron realizadas por tramos. En un principio se laboró de Pantitlán a Pino Suárez, siendo en octubre de 2023 la reapertura de este recorrido.

Posteriormente, el tramo faltante se renovó en noviembre de ese mismo año para la Nueva Línea 1. Cabe destacar que las estaciones Salto del Agua y Isabel La Católica también sufrieron modificaciones en estos tramos, ya que operaban como terminales para los trenes.

Desde julio de 2022, la Nueva Línea 1 del Metro de CDMX se encontraba en obras de renovación. Foto: X/@MetroCDMX.

Fue en abril de 2025 cuando del tramo faltante se dio la reapertura por parte de la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En este periodo se pusieron en marcha las estaciones de Cuauhtémoc a Chapultepec.

Las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio todavía no ofrecían servicio al público y en un principio se mencionó que sería en el mes de septiembre cuando ya operarían.

Autoridades capitalinas detallaron que la reapertura de las tres estaciones se retrasaría hasta el mes de noviembre, por lo que este domingo 16 ya reabrieron al público y, por lo tanto, toda la ruta desde Pantitlán hasta Observatorio vuelve a operar luego de tres años y cuatro meses.

Después de tres años de obras en la Línea 1, el servicio ya opera de Pantitlán a Observatorio en sus 20 estaciones remodeladas. Crédito: Luz Coello/ Infobae México

Tanto autoridades del Gobierno de la Ciudad de México como del Metro de la capital del país, así como diferentes autoridades capitalinas, han anunciado sobre el tiempo de traslado que realizarán los pasajeros desde terminal hasta terminal.

Indicaron el tiempo aproximado que tomará llegar desde la zona oriente de la Ciudad de México hasta el poniente diariamente, ya que fue uno de los objetivos principales para esta renovación.

Este será el tiempo estimado en que tardarás en llegar de Pantitlán a Observatorio

De acuerdo con lo notificado este domingo 16 de noviembre durante la reapertura del tramo faltante de la Nueva Línea 1, Clara Brugada mencionó que los pasajeros tardarán en llegar 40 minutos de Pantitlán a Observatorio.

De igual manera, el Metro de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales oficiales, indicó que será aproximadamente 40 minutos lo que los pasajeros recorrerán toda la Línea rosa.

40 minutos será el tiempo de trasladado de Pantitlán a Observatorio tras la renovación de la Línea 1 del Metro de CDMX. Foto: X/@MetroCDMX.