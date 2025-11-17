México

Gobierno CDMX descartó aumento a la tarifa del Metro CDMX por esta razón

Clara Brugada habló sobre la reciente actualización a los precios del transporte público concesionado y aclaró qué pasará con el STC

Guardar
Clara Brugada negó el aumento
Clara Brugada negó el aumento a la tarifa del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la ceremonia de reapertura de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). La mañana del domingo 16 de noviembre se realizó la inauguración y entrega de la modernización del último tramo Juanacatlán - Observatorio.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria habló sobre el reciente aumento a la tarifa del transporte público, la Secretaría de Movilidad (Semovi) autorizó el aumento al pasaje mínimo, por lo que la tarifa mínima quedó en siete pesos con cincuenta centavos ($7.50).

Tras la actualización del precio del transporte público, la población temió que el servicio del Metro CDMX aumentara, ante las inquietudes, la mandataria capitalina descartó algún aumento al costo del acceso al servicio del STC Metro. Pese a la reciente intervención en la Línea 1, negó que esta inversión afecte a los usuarios.

Clara Brugada niega aumento a la tarifa del Metro CDMX

Gobierno CDMX no aumentará la
Gobierno CDMX no aumentará la tarifa del Metro CDMX (Gobierno CDMX)

La ex alcaldesa de Iztapalapa abordó el tema de la tarifa del Metro CDMX y enfatizó la importancia del subsidio al pasaje como el principal programa social de la capital. Expresó que “no va a aumentar el pasaje del Metro”, y destacó que, pese a las grandes obras y la inversión pública que éstas implican, los recursos provienen de los impuestos ciudadanos y se destinan a lo más necesario.

"Quiero decirles, que a veces se nos olvida, que el programa social más importante que tiene la ciudad es el subsidio al pasaje del Metro. Así que declaro aquí que no va a aumentar el pasaje del Metro, que estas obras grandes, con todo lo que ha implicado de recursos públicos, salen también de los impuestos de la ciudadanía que se invierten en lo que más se necesita", precisó.

Detalló que el costo real de un pasaje del Metro CDMX es de aproximadamente 13 pesos, pero aseguró que continuará en cinco pesos, manteniéndose el subsidio otorgado por el Gobierno de la ciudad a la población. Explicó que se mantiene el lineamiento de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Después de tres años de obras en la Línea 1, el servicio ya opera de Pantitlán a Observatorio en sus 20 estaciones remodeladas. Crédito: Luz Coello/ Infobae México

Un pasaje del Metro cuesta alrededor de 13 pesos y seguirá costando 5 pesos. Es decir, ese subsidio es el que otorga el Gobierno de la ciudad a la población. Seguimos el lineamiento de que por el bien de todos primero los pobres y nosotros la añadimos: y a los pobres, lo mejor”, compartió.

La funcionaria resaltó que la mejor línea del Metro y la mayor obra de movilidad existente benefician a toda la población. Finalmente, felicitó a los habitantes de la capital y del Valle de México, señalando que cuentan con una gran línea que facilita la movilidad y el regreso a casa.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXtarifatransporte públicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Ecatepec: el pronóstico del tiempo para este 17 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Ecatepec: el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Acapulco de Juárez

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son

América vence 2 - 0 a Chivas y avanza a la final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

El equipo azulcrema se enfrentará a Tigres en la lucha por el campeonato, las dos escuadras ya se han enfrentado en otras ediciones

América vence 2 - 0

Clima en Cancún: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Cancún: conoce el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretaría de Marina detuvo a

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: granjeros nerviosos previo a la expulsión

K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes México

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

DEPORTES

América vence 2 - 0

América vence 2 - 0 a Chivas y avanza a la final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco” por violencia familiar

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista