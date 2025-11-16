México

Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos

Rumbo a la ronda final del certamen de belleza, la mexicana se perfila como una de las favoritas

Cómo votar gratis por Fátima
Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos

A pocos días de la final de Miss Universo 2025, el apoyo para la mexicana Fátima Bosch ya puede manifestarse mediante votos a través de la aplicación oficial del certamen. 

Este proceso, tanto gratuito como pagado, se encuentra habilitado para favorecer a la candidata de preferencia antes del evento que se celebrará el 21 de noviembre.

Paso a paso de cómo votar desde la aplicación de Miss Universo a favor de Fátima Bosch

Para participar en la selección de la próxima reina de la belleza internacional, el público debe utilizar la app oficial de Miss Universe, disponible sin costo en Play Store y App Store. Tras descargar la herramienta, se requiere un registro que incluye datos como correo electrónico, nombre completo, nacionalidad y un número telefónico.

El mecanismo busca garantizar la autenticidad de las votaciones y evitar duplicidades o fraudes. Dentro de la plataforma, la opción principal es “Cast your vote”, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla principal. Allí, se despliega la sección “People’s Choice”, el segmento donde el voto de la audiencia tiene mayor impacto.

Paso a paso de cómo
Paso a paso de cómo votar desde la aplicación de Miss Universo a favor de Fátima Bosch

Las concursantes se organizan alfabéticamente por país. Para ubicar a Fátima Bosch, los usuarios pueden escribir directamente el nombre o seleccionar México en la barra de búsqueda. Solo así la candidata tabasqueña aparecerá disponible para recibir votos.

Para votar sin costo a favor de Fátima Bosch solo tienes que ver anuncios dentro de la app

Emitir un voto por la representante mexicana de forma gratuita es posible. La app ofrece votos sin cargo a cambio de visualizar anuncios publicitarios dentro de la misma plataforma. Esta función permite a los simpatizantes sumar participación al margen de las compras digitales, con solo elegir la opción respectiva, ver un video promocional y recibir, al terminar, un voto acreditado en su cuenta.

Esta alternativa pone al alcance del público la posibilidad de respaldar a Fátima Bosch sin realizar un gasto, aunque la cantidad de votos gratuitos puede verse limitada por el número de anuncios disponibles por usuario al día.

La organización de Miss Universe permite que, con solo ver anuncios, cualquier persona sume votos legítimos para su candidata favorita.

Para votar sin costo a
Para votar sin costo a favor de Fátima Bosch solo tienes que ver anuncios dentro de la app

Precios de los paquetes: tres votos por menos de un dólar y hasta mil votos por 199.99 dólares en app de Miss Universo

Para quienes deseen multiplicar su apoyo, la aplicación también habilita la compra de paquetes de votos. Los precios parten desde los 0,99 dólares estadounidenses por un paquete de tres votos y varían según la cantidad que el usuario esté dispuesto a adquirir.

Existen ofertas de 15 votos por 4,99 dólares, 45 votos por 14,99 dólares, 100 votos por 29,99 dólares, 300 votos por 89,99 dólares y hasta 1000 votos con un costo de 199,99 dólares.

Una vez concretada la compra, puede transcurrir un breve período antes de que los votos se reflejen disponibles en la app. Cada emisión cuenta con un límite horario; los votos podrán registrarse hasta el 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Fechas clave y consideraciones para el voto en Miss Universo 2025

La vigencia de la votación será hasta dos días antes de la gala final de Miss Universo 2025, lo que implica una ventana limitada para quienes buscan influir en el resultado final apoyando a la representante mexicana. Esta dinámica pública tiene incidencia directa en una de las categorías más relevantes del certamen, la de “People’s Choice”, que puede modificar el rumbo de la competencia.

Fechas clave y consideraciones para
Fechas clave y consideraciones para el voto en Miss Universo 2025

Para el proceso se debe contar con un dispositivo móvil compatible, crear la cuenta en la aplicación y elegir el tipo de voto: gratuito a través de anuncios, o mediante cualquiera de los paquetes pagados. Durante el tiempo de apertura de la votación cualquier usuario puede participar, tanto desde territorio nacional como internacional.

“El respaldo de la audiencia puede marcar la diferencia para que una candidata avance a las siguientes etapas,” señala la explicación brindada desde la plataforma digital.

