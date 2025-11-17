Este es el récord que rompió La Granja VIP en la quinta eliminación

(IG: @lagranjavipmx)

Diversos grupos de fans de este reality esperan con gran emoción la revelación del quinto eliminado en La Granja VIP.

Mientras tanto, las personas pueden emitir su voto para salvar a sus favoritos.

El proceso de nominación comenzó con el llamado Legado, mecanismo que permitió a Jawy, ya eliminado, dejar su voto a un participante. Inicialmente, este voto estaba destinado a Lolita Cortés, pero tras su salida, recayó en Eleazar Gómez, quien se convirtió en el primer nominado de la semana. Posteriormente, el resultado de El Duelo determinó que Lis Vega fuera la segunda nominada, al perder la competencia correspondiente.

La tensión aumentó durante La Asamblea, uno de los momentos más críticos del reality, en el que los granjeros se enfrentan directamente para exponer las razones por las que desean la salida de un compañero. En esta instancia, Manola Díez y Sergio Mayer Mori fueron incluidos en la lista de posibles eliminados. Sin embargo, Sergio Mayer Mori logró superar un reto especial y obtuvo el poder de La Traición, lo que le permitió modificar el curso de las nominaciones.

La noche del viernes, Adal Ramones explicó que la dinámica de traición tendría una variante: la persona traicionada podría nominar a un concursante adicional, ampliando así la lista de nominados a cuatro. En una jugada estratégica, Sergio Mayer Mori decidió salvar a Lis Vega y designó como nuevo nominado a Alfredo Adame. Este último, al verse traicionado, eligió a César Doroteo como el cuarto participante en riesgo.

De este modo, la lista final de nominados para la quinta semana quedó conformada por Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez, Alfredo Adame y César Doroteo.

A pocos minutos de que inicien los anuncios sobre quién sale eliminado, Adal Ramones indicó que se habían acumulado 68 millones de votos en la noche del 16 de noviembre, una cifra que rompe récords dentro de La Granja VIP.