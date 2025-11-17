México

Este es el récord que rompió La Granja VIP en la quinta eliminación

Alfredo Adame y Eleazar Gómez se encuentran entre los nominados de esta noche

Guardar
(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Diversos grupos de fans de este reality esperan con gran emoción la revelación del quinto eliminado en La Granja VIP.

Mientras tanto, las personas pueden emitir su voto para salvar a sus favoritos.

El proceso de nominación comenzó con el llamado Legado, mecanismo que permitió a Jawy, ya eliminado, dejar su voto a un participante. Inicialmente, este voto estaba destinado a Lolita Cortés, pero tras su salida, recayó en Eleazar Gómez, quien se convirtió en el primer nominado de la semana. Posteriormente, el resultado de El Duelo determinó que Lis Vega fuera la segunda nominada, al perder la competencia correspondiente.

La tensión aumentó durante La Asamblea, uno de los momentos más críticos del reality, en el que los granjeros se enfrentan directamente para exponer las razones por las que desean la salida de un compañero. En esta instancia, Manola Díez y Sergio Mayer Mori fueron incluidos en la lista de posibles eliminados. Sin embargo, Sergio Mayer Mori logró superar un reto especial y obtuvo el poder de La Traición, lo que le permitió modificar el curso de las nominaciones.

La noche del viernes, Adal Ramones explicó que la dinámica de traición tendría una variante: la persona traicionada podría nominar a un concursante adicional, ampliando así la lista de nominados a cuatro. En una jugada estratégica, Sergio Mayer Mori decidió salvar a Lis Vega y designó como nuevo nominado a Alfredo Adame. Este último, al verse traicionado, eligió a César Doroteo como el cuarto participante en riesgo.

De este modo, la lista final de nominados para la quinta semana quedó conformada por Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez, Alfredo Adame y César Doroteo.

A pocos minutos de que inicien los anuncios sobre quién sale eliminado, Adal Ramones indicó que se habían acumulado 68 millones de votos en la noche del 16 de noviembre, una cifra que rompe récords dentro de La Granja VIP.

Temas Relacionados

La Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Baja California registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Baja California registra sismo de

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

Gerardo “N” y un hombre que lo acompañaba, identificado como Gustavo “N”, fueron asesinados en el sector Tres Ríos

Asesinan a balazos al influencer

Reapertura Línea 1 Metro CDMX. este es el tiempo que tardarás en llegar de Pantitlán a Observatorio

Desde julio de 2022 esta ruta del transporte público de la Ciudad de México se encontraba en obras de renovación

Reapertura Línea 1 Metro CDMX.

Corona Capital 2025: Marina and the Diamonds se decepcionó por su escenario en el festival

La cantante se sumó a las quejas de sus fans por la falta de pantallas

Corona Capital 2025: Marina and
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos al influencer

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Corona Capital 2025: Marina and

Corona Capital 2025: Marina and the Diamonds se decepcionó por su escenario en el festival

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: granjeros nerviosos previo a la expulsión

“Golden” de HUNTR/X no para de conquistar los 10 hits más sonados del K-pop en iTunes México

Así compartió Fernando Delgadillo la celebración por su cumpleaños número 60

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

DEPORTES

Así reaccionó Javier Aguirre a

Así reaccionó Javier Aguirre a los abucheos que recibió en el México vs Uruguay

América vence 2 - 0 a Chivas y avanza a la final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco” por violencia familiar

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri