Anuncian calendario del Bienestar: ¿Cuándo se entregará el pago del bienestar?

La Secretaría de Bienestar informó el inicio de los pagos correspondientes al último bimestre del año

La Secretaría del Bienestar recuerda que los pagos de noviembre y diciembre ya se encuentran en curso para todos los programas sociales. | Secretaría del Bienestar

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció las fechas para el cobro de los apoyos económicos proporcionados por el gobierno de México.

Montiel puntualizó que este bimestre, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, representa el último periodo de pagos del año. Informó que los cobros relacionados con esta fecha ya se encuentran en curso y los beneficiarios pueden acceder a sus apoyos conforme al calendario establecido por la Secretaría de Bienestar.

Detalló que el calendario para aquellas personas que formen parte de alguno de estos programas:

  • Pensión Adultos Mayores.
  • Pensión Mujeres Bienestar.
  • Personas con Discapacidad.
  • Pensión Madres Trabajadoras.
  • Sembrando Vida.

Fechas de pago

Ariadna Montiel reveló las fechas para en las que se realizará el pago correspondiente al último bimestre del 2025, recordó a las personas beneficiarias que el abono se hace conforme a la letra del primer apellido.

El calendario para el bimestre de noviembre-diciembre es el siguiente:

Crédito: Secretaría del Bienestar.
Según la Secretaría de Bienestar, a partir del día del depósito, las y los beneficiarios pueden disponer de sus recursos en las sucursales y cajeros correspondientes. La dependencia reiteró que el proceso busca asegurar que todas las personas tengan acceso seguro y eficiente a los programas sociales, incluidos Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, además del programa Sembrando Vida.

¿Cómo puedo confirmar que el pago ya se realizó?

Los beneficios que deseen saber si ya recibieron el pago de su apoyo económico pueden apoyarse en la app gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, para consultar tanto el saldo como los movimientos recientes de su cuenta. Quienes prefieran un método presencial pueden acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar y utilizar los cajeros automáticos para verificar su saldo con la tarjeta correspondiente.

Adicionalmente, el calendario oficial del programa ofrece información sobre las fechas previstas para los depósitos, ayudando a anticipar cuándo debería reflejarse el pago. Frente a cualquier pregunta o aclaración, está disponible la Línea Bienestar en el número 800 639 42 64, así como los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes.

