México

¿Abren los bancos hoy 17 de noviembre?

La legislación reconoce el tercer lunes de noviembre como día de descanso obligatorio para el sector financiero en México

Guardar
(FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Las sucursales bancarias en México mantienen cerradas sus puertas este lunes 17 de noviembre de 2025, en cumplimiento del calendario oficial que marca esta fecha como feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

La medida responde a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), que consideran el tercer lunes de noviembre como inhábil para la prestación de servicios presenciales en la banca.

Las sucursales que sí abren

Aunque la gran mayoría de las sucursales permanecen sin actividades, los usuarios pueden acudir a las unidades ubicadas dentro de supermercados, tiendas departamentales y centros comerciales. Estos puntos siguen operando con normalidad, ya que cuentan con horarios especiales y no se ven afectados por el “megapuente” bancario.

Comunicado ABM. (Captura de pantalla)
Comunicado ABM. (Captura de pantalla)

Fuera de estos espacios, los bancos han recomendado a su clientela optar por canales alternativos. Más de 65 mil cajeros automáticos, cerca de 58 mil corresponsales bancarios, y los servicios de banca digital, telefónica y electrónica operan durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las operaciones como transferencias bancarias, pagos de tarjetas, consulta de saldos, movimientos y reportes de robo de tarjetas pueden realizarse sin interrupciones por los canales digitales y telefónicos.

Los retiros y depósitos en cajero automático también se mantienen disponibles, mientras que los trámites que requieran una ventanilla física deben esperar hasta el martes 18 de noviembre, cuando la operación bancaria regrese a la normalidad.

La ABM recordó que los pagos cuyo vencimiento caiga el 17 de noviembre pueden cubrirse el siguiente día hábil bancario sin cargos extra. Así lo estipula la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Por eso, los usuarios con obligaciones de pago programadas para hoy tienen la posibilidad de realizarlas el martes 18 sin penalización.

Por qué es feriado

La Ley Federal del Trabajo (LFT) y la CNBV sitúan el aniversario de la Revolución Mexicana, originalmente el 20 de noviembre, como un día de descanso obligatorio. Para prolongar el periodo no laborable, desde hace varios años se traslada al lunes más cercano, con el objetivo de formar un fin de semana largo que beneficie a estudiantes y trabajadores.

Se conmemora otro Aniversario de
Se conmemora otro Aniversario de la Revolución Mexicana Foto: Presidencia

Este cierre de bancos coincide también con el último día del Buen Fin, una iniciativa comercial de grandes ofertas vigente hasta las 23:59 del mismo lunes, lo que incrementa la demanda de transferencias y operaciones bancarias digitales.

Además de este feriado, el calendario oficial bancario indica que en 2025 solo quedan dos fechas de suspensión de servicio: el viernes 12 de diciembre, en honor al Día del Empleado Bancario, y el jueves 25 de diciembre, por Navidad, de acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El descanso no se limita a la banca. Conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública, las escuelas suspenden clases en todos los niveles el 17 de noviembre, un hecho que se replica en distintas entidades públicas y privadas. El movimiento se extiende al ámbito financiero, bursátil y corporativo, pues instituciones como casas de bolsa, calificadoras, sociedades cooperativas y fondos de inversión también cesan actividades presenciales este lunes.

Temas Relacionados

Bancos17 de noviembre20 de noviembremexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Temblor hoy en México: sismo de 4.1 sacudió la zona noroeste de Cintalapa, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: sismo

Carín León habría lanzado indirecta a Ángela Aguilar y su familia en los Latin Grammy

Usuarios en redes sociales interpretaron las palabras de Carín León como respuesta a la dinastía Aguilar

Carín León habría lanzado indirecta

Nodal compara escándalos de su vida con lo que vivió Juan Gabriel: “Protegió su vida íntima”

En entrevistas recientes, Christian Nodal abordó el impacto del documental sobre Juan Gabriel y dijo sentir “esperanza”

Nodal compara escándalos de su
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Pipo”, Los Lobos y el

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

Los últimos videos que compartió El Jerry minutos antes de ser asesinado en Culiacán

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Carín León habría lanzado indirecta

Carín León habría lanzado indirecta a Ángela Aguilar y su familia en los Latin Grammy

Nodal compara escándalos de su vida con lo que vivió Juan Gabriel: “Protegió su vida íntima”

‘¿Quién es la Máscara?’: los personajes eliminados este domingo

¿Quién fue el quinto eliminado de La Granja VIP?

Corona Capital 2025: Marina and the Diamonds se decepcionó por su escenario en el festival

DEPORTES

Nancy Antonio confía conquistar su

Nancy Antonio confía conquistar su primer título con América Femenil ante Tigres, su ex equipo: " Hoy defiendo estos colores con orgullo"

Bruna Vilamala sueña coronarse en su primera final con América Femenil ante Tigres: “Para ganar tenéis que enfrentar a las mejores”

Ángel Villacampa destaca el apoyo de Emilio Azcárraga y promete un América Femenil competitivo en la final ante Tigres

Antonio Contreras, DT Chivas Femenil mantiene su discurso tras eliminación ante América: “La Capital es Rojiblanca”

Así reaccionó Javier Aguirre a los abucheos que recibió en el México vs Uruguay