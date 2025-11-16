México

“Ya viene el aumento al salario mínimo para el 2026”: anunció Claudia Sheinbaum

Sheinbaum destacó que el país se encuentra en el nivel más alto de empleo formal de toda la historia

Guardar
Los salarios deben en México
Los salarios deben en México deben ser pagados con moneda nacional Credito: cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió este domingo, durante su gira por Tabasco, que los aumentos salariales implementados a nivel nacional durante los gobiernos de la 4T no han provocado inflación, y destacó que esta política ha devuelto el poder adquisitivo de las familias.

“Ellos pensaban que “si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación”. No ha habido inflación y el salario mínimo ha aumentado en 125 %“, dijo la mandataria federal desde Tabasco.

Sheinbaum destacó que el país se encuentra en el nivel más alto de empleo formal de toda la historia.

Fue desde el viernes 14 de noviembre, durante su conferencia mañanera, que la titular del Poder Ejecutivo adelantó que pronto será dado a conocer el incremento que tendrá el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026, además de una pronta aprobación de la reforma laboral para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas.

“Ya viene muy pronto el aumento salarial o del salario mínimo para el 2026″, dijo Sheinbaum desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La presidenta Sheinbaum apuntó que
La presidenta Sheinbaum apuntó que los aumentos salariales no han impactado en la inflación general. FOTO: PResidencia de la República

Es preciso destacar que el aumento anual está garantizado por la Constitución y ésta indica que debe ser superior al nivel de la inflación, que según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha disminuído al 3.57%.

En cuanto a la reforma laboral para reducir las horas de trabajo, la titular del Ejecutivo explicó que aún se busca un consenso con el sector patronal para su implementación de forma gradual.

“Nosotros estamos de acuerdo con la semana de 40 horas, pero sí queremos que sea parte de un trabajo consensado, como se ha hecho hasta ahora. Y eso ha permitido que no haya conflictos, sino, al revés, que se pueda avanzar, sobre todo en los derechos de las y los trabajadores”, apuntó Sheinbaum.

Salario mínimo aumentó 12% en 2025

El plan de la presidenta Claudia Sheinbaum para que, en 2030, cada trabajador mexicano perciba un ingreso equivalente a 2.5 veces el valor de la canasta básica marca el horizonte de la política salarial en el país.

Para 2025, el salario mínimo experimentará un aumento del 12%, lo que llevará la remuneración diaria en la Zona del Salario Mínimo General de 248,93 a 278,80 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, la cifra pasará de 374,89 a 419,88 pesos diarios.

De cara a 2026, analistas proyectan un incremento del 11% en el salario mínimo, lo que situaría el ingreso diario en 309.5 pesos.

Temas Relacionados

Salario mínimoClaudia SheinbaumEconomíamexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Diputados y Senadores de Morena condenaron la violencia en la marcha de la Generación Z

Legisladores oficialistas expresaron apoyo total a Claudia Sheinbaum y subrayaron la importancia del diálogo

Diputados y Senadores de Morena

Chiapas registra sismo de 4.4 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.4

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Atole de avena y plátano para fortalecer las defensas y tener energía, ideal para esta temporada de frío

Esta bebida es una opción ideal para añadir proteína y nutrientes a la dieta

Atole de avena y plátano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Continúan las acciones del Plan

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

FGR incinera más de siete toneladas de droga en Guerrero y Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: a qué hora empieza la eliminación de este domingo

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

México vs Portugal, IA revela

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

Faitelson tunde a Raúl Jiménez por quejarse de la afición mexicana: “¡Ridículos y con poca vergüenza!”

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil