México

SCJN se pronunció por actos violentos a sus instalaciones durante protesta de la Generación Z

Los manifestantes tiraron las vallas que protegían el recinto y realizaron pintas en las inmediaciones

Guardar
La SCJN condenó las pintas
La SCJN condenó las pintas y el estallido de ventanas en sus instalaciones durante manifestación de la Generación Z. (Captura de pantalla)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó su posición tras los actos violentos acontecidos en su sede durante la protesta convocada por la Generación Z, este sábado 15 de noviembre de 2025.

El alto tribunal detalló que en la movilización ocurrieron agresiones a personal de seguridad, daños en la infraestructura y múltiples intentos de irrumpir de manera abrupta y sin autorización en el edificio:

“La Corte manifiesta su preocupación y condena las expresiones de violencia aislada registradas este día en sus inmediaciones, que incluyeron agresiones a elementos de seguridad, daños a las instalaciones e intentos de ingreso violento y no autorizado al edificio”.

Para la Corte, este tipo de incidentes empaña el sentido legítimo de la protesta social y afecta directamente el clima de respeto indispensable para un diálogo democrático efectivo. En el comunicado oficial, la institución sostuvo que “estos hechos desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación y vulneran el ambiente de respeto indispensable para el diálogo democrático”.

Si bien el organismo reafirmó su respeto irrestricto por la libre expresión, el derecho de reunión y manifestación, también enfatizó la relevancia de las voces juveniles en la transformación social. Según versa en el mensaje difundido, “todas las voces contribuyen a la construcción de mejores condiciones para el país”.

Cabe destacar que a través de redes sociales circularon distintos videos y fotografías donde se podía apreciar a algunos manifestantes derribando las vallas que protegían a este recinto, posteriormente, realizaron pintas y rompieron algunas ventanas.

La actual integración del pleno, recordaron sus integrantes, ha priorizado la apertura al diálogo con los diversos sectores. Por esa razón consideraron innecesario apelar a la violencia para expresar demandas o inconformidades.

Además, la Suprema Corte destacó el peso histórico y simbólico de sus instalaciones, señalando que cualquier daño perjudica también el patrimonio democrático y judicial de México, cuya defensa representa una responsabilidad institucional constante.

Elementos de seguridad de la CDMX golpean a manifestantes. Crédito: Redes Sociales

Segob rechaza violencia en el Zócalo de la CDMX

A través de un comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob) expresó su rechazo a la violencia y a toda forma de provocación o acto que atente contra la integridad física de la ciudadanía:

“Condena las agresiones en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. En los actos violentos se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas que transitaban por el Zócalo capitalino”.

Temas Relacionados

SCJNCDMXGen ZGeneración ZVallasmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP: César Doroteo

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Hace unas semanas, se dio el supuesto orden en que los granjeros abandonarán el programa 24/7

¿Quién será el quinto eliminado

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos del lugar denunciaran un pleito entre civiles armados

Enfrentamiento entre civiles armados y

Melate Retro resultados del sorteo 1582 del sábado 15 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional dio a conocer los números ganadores de este tradicional juego

Melate Retro resultados del sorteo

Procesan a segundo implicado en el asesinato de adolescente aficionado a las Chivas en Jalisco

El joven, conocido como “Lalito”, fue agredido cuando salía de una serenata dedicada al Club Deportivo en Zapopan

Procesan a segundo implicado en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: César Doroteo

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”