México

Realiza este aromatizante natural a base de pino para darle a tu hogar un toque navideño

Elaborar esencias naturales de manera casera ayuda a crear un ambiente festivo en casa a bajo costo

Guardar
Este es uno de los
Este es uno de los aromas naturales más emblemáticos de la navidad. Foto: (iStock)

Con la llegada de la temporada navideña, muchas personas buscan opciones económicas, naturales y efectivas para ambientar sus hogares con fragancias típicas de la Navidad.

Entre los aromas más representativos se encuentra el pino, una esencia fresca y resinosa que evoca bosques, invierno y festividades.

A diferencia de los productos comerciales, que suelen contener químicos o fragancias sintéticas, es posible elaborar en casa un aromatizante ambiental de pino utilizando ingredientes naturales y accesibles.

A continuación, se detalla un método sencillo para preparar un ambientador casero, así como algunas variaciones para personalizar su intensidad y duración.

La mezcla de estos ingredientes
La mezcla de estos ingredientes naturales ayuda a crear un ambientador ideal pata el hogar en temporada navideña. Foto: (iStock)

Ingredientes naturales y fáciles de conseguir

Para elaborar este aromatizante, se recomienda utilizar elementos de origen vegetal que aportan un aroma definido y duradero. Los ingredientes básicos son:

  • Ramitas frescas de pino o agujas de pino
  • Agua
  • Cáscara de naranja o limón (opcional pero recomendado para un toque navideño)
  • Canela en rama
  • Clavos de olor
  • Extracto o aceite esencial de pino (para intensificar el aroma)
  • Frascos de vidrio o atomizador

Todos los productos pueden encontrarse en tiendas naturistas, mercados locales o incluso en jardines donde haya pinos disponibles.

Preparación paso a paso

  1. Hervir los ingredientes naturales: En una olla pequeña, colocar aproximadamente dos tazas de agua junto con varias ramitas de pino, una o dos tiras de cáscara de naranja, una rama de canela y de tres a cinco clavos de olor. Llevar la mezcla a fuego medio hasta que comience a liberar aroma.
  2. Reducir el fuego: Una vez que la mezcla suelta vapor perfumado, bajar el fuego y dejar que hierva a fuego lento durante al menos 15 a 20 minutos. Este proceso permite que los aceites naturales del pino se liberen y se integren con las especias.
  3. Dejar enfriar y colar: Cuando la mezcla alcance temperatura ambiente, se recomienda colarla para retirar sólidos. Este paso ayuda a evitar que los restos vegetales se descompongan dentro del frasco.
  4. Agregar aceite esencial: Para intensificar el aroma y prolongar la duración del aromatizante, añadir entre 10 y 20 gotas de aceite esencial de pino. Este ingrediente es opcional, pero mejora notablemente la potencia de la fragancia.
  5. Envasar adecuadamente: La mezcla puede colocarse en un frasco con atomizador para rociarla en espacios cerrados, o en un frasco de vidrio abierto para que actúe como difusor pasivo. Si se usa esta última opción, es posible añadir algunas agujas de pino frescas dentro del frasco para mejorar la estética y reforzar el aroma.
Es recomendable utilizar ingredientes de
Es recomendable utilizar ingredientes de origen natural. Foto: (iStock)

Para quienes buscan fragancias más complejas, el aromatizante puede personalizarse con vainilla, anís estrella o incluso unas gotas de aceite esencial de cedro.

Estas combinaciones generan un aroma más cálido y característico de la temporada.

El aromatizante casero de pino se ha popularizado durante los últimos años como una alternativa ecológica frente a los aerosoles convencionales.

Además de su agradable aroma, ofrece la ventaja de ser económico, seguro para el hogar y completamente adaptable a los gustos personales.

Temas Relacionados

Aromatizante naturalRemedios caserosHogarNavidadLimpiezamexico-noticias

Más Noticias

¿Murió Pedro Torres? Esto se sabe sobre el estado de salud del exproductor de Big Brother

En redes sociales ha circulado el rumor sobre el supuesto fallecimiento del productor de televisión, dado su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica

¿Murió Pedro Torres? Esto se

Clima del 16 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Clima del 16 de noviembre

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 16 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

Se reporta violento enfrentamiento en Parral, Chihuahua, hay al menos siete muertos

Tras los hechos, el gobierno municipal desplegó un operativo de seguridad conjunto en todos los accesos carreteros de Parral

Se reporta violento enfrentamiento en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Murió Pedro Torres? Esto se

¿Murió Pedro Torres? Esto se sabe sobre el estado de salud del exproductor de Big Brother

La Granja VIP: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

¿Quién será el quinto eliminado de La Granja VIP, según lista filtrada?

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

Así luce hoy la iglesia gótica en Guadalajara que inspiró a Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

DEPORTES

El entrenador que pasó de

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”