Piloto de Julión Álvarez fue detenido en Honduras por presuntos vínculos con el narcotráfico

La Policía Nacional de Honduras detuvo a un ciudadano mexicano identificado como piloto privado de Julión Álvarez

La Policía Nacional de Honduras detuvo en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, a un ciudadano mexicano identificado como uno de los pilotos privados que colaboran con el cantante Julión Álvarez.

El hombre era buscado por una alerta roja internacional debido a una orden de captura emitida por autoridades mexicanas por el delito de actos preparatorios para el tráfico de drogas.

La aprehensión ocurrió durante un control rutinario de pasajeros, en un operativo encabezado por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).

Comunicado de la policía Hondureña. X @DNPA_Honduras

En el comunicado oficial, las corporaciones informaron que al detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, se le aseguraron una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3,100 dólares, 3,000 pesos mexicanos y un pasaporte que no estaba a su nombre.

Las autoridades hondureñas señalaron que el individuo forma parte del grupo de pilotos que suelen brindar servicios al intérprete, quien un día antes había ofrecido un concierto en la capital hondureña.

De acuerdo con los registros policiales, el piloto ya había sido detenido anteriormente en julio de 2014 en el Aeropuerto Internacional Golosón, en La Ceiba, junto con otro aviador.

Antecedentes de Julión Álvarez con el crimen organizado

Julión Álvarez no ha sido señalado en este caso y ha insistido en diversas ocasiones en que colabora únicamente con personal aeronáutico contratado para su logística de giras.

La figura del artista ha estado envuelta en polémicas en años recientes debido a investigaciones y sanciones en Estados Unidos.

En 2017, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al acusarlo de supuestos vínculos financieros con una red de lavado de dinero atribuida al narcotraficante Raúl Flores Hernández, conocido como “El Tío”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Julión Álvarez habría fungido como testaferro de Flores Hernández. (Anayeli Tapia/Infobae)

Según la versión de las autoridades estadounidenses de ese momento, Álvarez habría fungido como testaferro de Flores Hernández, quien presuntamente mantenía nexos con organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Ante esa designación, se congelaron sus activos en Estados Unidos, se le prohibió la entrada al país y se bloquearon sus actividades comerciales en ese territorio.

El cantante negó categóricamente esas acusaciones, afirmando que su relación con Flores se limitaba a conocerlo como un empresario.

En mayo de 2022, Álvarez anunció que el gobierno estadounidense había retirado su nombre de la lista de la OFAC, lo que le permitió retomar viajes y actividades comerciales en ese país.

El cantante fue sancionado por cantar narcocorridos en lugares no permitidos. (@carlos_linares, X)

Sin embargo, en mayo de 2025 enfrentó un nuevo contratiempo cuando su visa estadounidense fue revocada nuevamente por causas no detalladas, lo que ocasionó la reprogramación de conciertos.

A ello se suman recientes sanciones en México por interpretar narcocorridos en lugares donde están prohibidos por normativas locales, como ocurrió en Chihuahua y Aguascalientes.

La detención del piloto mexicano abre una nueva línea de atención en torno al entorno del cantante, aunque hasta el momento no se ha informado sobre una posible vinculación directa entre el caso y el artista.