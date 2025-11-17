México

Julión Álvarez desmiente la detención de su piloto por presuntos vínculos con el narco

El cantante desmintió cualquier vínculo con la persona detenida en el aeropuerto de Honduras

Guardar
Julión Álvarez lanza comunicado sobre
Julión Álvarez lanza comunicado sobre la supuesta detención de un piloto de su equipo en Honduras. Crédito: Infobae

Julión Álvarez negó, en un comunicado oficial, la supuesta detención de uno de sus pilotos en Honduras, luego de que la noticia se viralizara y aseguraran que un miembro de su equipo había sido arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El cantante aseguró que ninguno de sus colaboradores fue detenido y que él, junto a su staff, viajó sin contratiempos de regreso a México.

El intérprete utilizó sus historias de Instagram para aclarar lo ocurrido y frenar la ola de desinformación, en donde detalló que su piloto José Alvarado, su copiloto Jesús Cortez, parte de su equipo y él mismo abordaron horas antes un Learjet 31 sin enfrentar ningún tipo de incidente.

Comunicado Oficias de Julión Álvarez
Comunicado Oficias de Julión Álvarez sobre supuesto vínculo con piloto arrestado en Honduras. Facebook: Los Pasos de Julión

Subrayó que todos se encontraban ya en territorio mexicano al momento en que comenzaron a circular los señalamientos.

Álvarez pidió a sus seguidores, así como a los medios, evitar difundir versiones no verificadas y no “hacer caso a noticias falsas”, expresando además su agradecimiento por las muestras de preocupación que recibió mientras la versión falsa se expandía.

Qué ocurrió en Honduras y cómo nació la confusión

La aclaración del cantante surgió luego de que la Dirección Nacional de Policía Antidrogas de Honduras informara sobre la detención de un piloto privado en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa.

El hombre, originario de Guadalajara, fue aprehendido por agentes antidrogas tras detectarse una alerta internacional en su contra por “actos preparatorios para el tráfico de drogas”.

Comunicado de la policía Hondureña.
Comunicado de la policía Hondureña. X @DNPA_Honduras

Entre los objetos que le fueron asegurados se encontraba un pasaporte perteneciente a otra persona, lo que alimentó especulaciones sobre un posible vínculo con el equipo del cantante.

Sin embargo, Julión Álvarez fue contundente: el detenido no trabaja para él.

Además, insistió en que su equipo de vuelo estaba plenamente identificado y que todos viajaron juntos sin contratiempos, por lo que cualquier relación con la persona arrestada es completamente falsa.

El comunicado buscó detener la cadena de rumores, en un contexto donde el nombre del cantante suele atraer especulaciones vinculadas con su historial legal.

Julión es una figura constantemente rodeada de señalamientos

Aunque esta vez Julión Álvarez únicamente se vio involucrado por una confusión mediática, el episodio reavivó la conversación sobre las controversias que han acompañado su carrera en los últimos años.

En 2017 fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de personas investigadas por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que derivó en la cancelación de su visa y el congelamiento de sus cuentas.

La primera vez que le
La primera vez que le revocaron la visa a Julión Álvarez. (Anayeli Tapia/Infobae)

Tras un largo proceso, en 2023 la OFAC retiró su nombre y la Unidad de Inteligencia Financiera permitió liberar sus recursos, marcando un giro favorable para su situación.

No obstante, en 2025 volvió a enfrentar contratiempos cuando se reportó una nueva cancelación de su visa, obligándolo a suspender actividades en Estados Unidos.

A ello se sumó la detención de su padre en Campeche por presunta portación ilegal de armas y uso de un vehículo con reporte de robo.

Pese a este historial, el cantante recalca que en el caso reciente de Honduras no existe ningún vínculo y que la información difundida fue incorrecta.

Temas Relacionados

Julión ÁlvarezPilotoArrestoHondurasAeropuerto Internacional Toncontínmexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Gobierno CDMX descartó aumento a la tarifa del Metro CDMX por esta razón

Clara Brugada habló sobre la reciente actualización a los precios del transporte público concesionado y aclaró qué pasará con el STC

Gobierno CDMX descartó aumento a

Clima en Ciudad de México: temperatura y probabilidad de lluvia para este 17 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Ciudad de México:

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este 17 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Bahía

Las últimas previsiones para Santiago Ixcuintla: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Santiago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretaría de Marina detuvo a

Secretaría de Marina detuvo a siete presuntos integrantes de La Mayiza en El Pozo, Sinaloa

Continúan las acciones del Plan Michoacán: autoridades reaprenden a Agustín “N”, presunto homicida

Ejército Mexicano libera a 20 personas y asegura armas, droga y vehículo robado en Culiacán

Detienen a dos presuntos extorsionadores de La Unión Tepito mientras cobraban pago en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 16 de noviembre: granjeros nerviosos previo a la expulsión

K-pop: los 10 hits que no paran de sonar en iTunes México

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las mejores películas del momento

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

DEPORTES

América vence 2 - 0

América vence 2 - 0 a Chivas y avanza a la final del Apertura 2025 Liga MX Femenil

Reportan detención de Marco Antonio “Chiquimarco” por violencia familiar

México vs Portugal, IA revela quién pasará a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17

Captan a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional Mexicano y enciende la polémica sobre su llamado al Tri

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista