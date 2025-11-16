México

Fátima Bosch luce peinado al estilo Frida Kahlo en su entrevista a puerta cerrada de Miss Universo 2025

La originaria de Teapa, Tabasco, se alista para la gran final del certamen de belleza

Fátima Bosch se perfila como
Fátima Bosch se perfila como una de las favoritas para ganar Miss Universo 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

Fátima Bosch se ha convertido en una de las candidatas favoritas para llevarse la corona de Miss Universo 2025 tras el incidente que protagonizó con Nawat Itsaragrisil, directivo de Tailandia, quien la llamó “cabeza hueca”.

En respuesta, la tabasqueña aseguró que “nadie puede cerrar nuestra voz”, palabras que se llevaron el reconocimiento de varias celebridades mexicanas y le dieron mayor respaldo por parte de su país.

Ahora, a unos cuantos pasos de la gran final, la modelo mexicana ha vuelto a acaparar la atención de los internautas al acudir a su entrevista a puerta cerrada con un peinado que reavivó el impacto de Frida Kahlo en el país.

La representante de México lanzó poderoso mensaje. (IG fatimaboschfdz)

Fátima Bosch luce peinado estilo Frida Kahlo a un paso de la gran final de Miss Universo 2025

La representante mexicana, originaria de Teapa, Tabasco, modeló un recogido de trenzas conocido como corona de trenzas, un estilo que recordó a la pintora Frida Kahlo y le atrajó varios halagos en redes sociales, principalmente en Instagram.

A través de la cuenta Reinas Regias, se difundieron una serie de imágenes en las que Fátima Bosch luce un peinado recogido, look con el que muchos aseguraron que podría llevarse la corona del certamen el siguiente jueves 20 de noviembre de 2025.

Con todo México”, “Hermosa” y “Viva México”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones de la cuenta sobre la mexicana.

(Instagram: @_powerhousemx)
(Instagram: @_powerhousemx)

Cabe mencionar que no es la primera vez que Bosch acapara la atención de las redes, tan solo un día antes se robó los reflectores al desfilar en traje de baño en Pattaya, Tailandia.

¿Cuándo es la gran final de Miss Universo 2025?

Mientras la mexicana sigue acaparando la atención de su país, los organizadores del certamen se alistan para para la pasarela preeliminar en el Concurso de Trajes Nacionales.

Tan solo dos días después, la competencia llegará a su fin con la Fiesta de Coronación de la Final Miss Universo 74, la cual será transmitida el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas en el canal de YouTube del certamen.

Fátima Bosch, representante de México
Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025. (IG)

Cabe mencionar que con el paso de los días, Fátima Bosch se sigue posiconando como una de las candidatas con mayor posibilidad para lograr una buena posición en el certamen. Además, a través de la aplicación de Miss Universe se puede votar por la mexicana y en la categoría de “People’s Choice“.

