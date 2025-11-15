México

Lotería Nacional 14 de noviembre Sorteo Especial 306: ganador y reintegros

Sí tienes alguno de los cachitos ganadores puedes acudir a los centros de venta autorizados y al edificio de la Lotería Nacional en Ciudad de México para cobrar tu premio

Guardar
En 2025, México celebra el
En 2025, México celebra el XV Aniversario de El Buen Fin, un programa que, desde su creación en 2011, ha contribuido a fortalecer la economía nacional al fomentar el consumo interno, la competitividad y la formalidad comercial.

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es uno de los concursos más esperados y tradicionales del país. Se celebra varias veces al año, normalmente para conmemorar fechas especiales o acontecimientos relevantes. El Sorteo Especial destaca por ofrecer un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, lo que aumenta las probabilidades de ganar para quienes participan.

Resultados del Sorteo Especial del 14 de noviembre 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 27 millones de pesos: 46311
  • Premio de 3 millones de pesos: 11291
  • Premio de 400 mil pesos: 58678
  • Premio de 400 mil pesos: 28116
  • Premio de 400 mil pesos: 02149
  • Premio de 400 mil pesos: 00361
  • Premio de 200 mil pesos: 00002
  • Premio de 200 mil pesos: 02320
  • Premio de 200 mil pesos: 43171
  • Premio de 200 mil pesos: 19017
  • Premio de 127 mil pesos: 21653
  • Premio de 127 mil pesos: 34119
  • Premio de 127 mil pesos: 24322
  • Premio de 127 mil pesos: 59274
  • Premio de 127 mil pesos: 04250
  • Premio de 127 mil pesos: 19001
  • Premio de 127 mil pesos: 23798
  • Premio de 127 mil pesos: 02446
  • Premio de 127 mil pesos: 01548
  • Premio de 127 mil pesos: 11642

Reintegros número: 1

15° Aniversario del Buen Fin

Logo Buen Fin
Logo Buen Fin

En 2025, México celebra el XV Aniversario de El Buen Fin, un programa que, desde su creación en 2011, ha contribuido a fortalecer la economía nacional al fomentar el consumo interno, la competitividad y la formalidad comercial. Nacido como una iniciativa conjunta entre el gobierno y el sector privado, El Buen Fin se ha convertido en la temporada más esperada por millones de familias mexicanas, al ofrecer oportunidades de compra accesibles, responsables y seguras.

A lo largo de estos quince años, El Buen Fin ha evolucionado para reflejar el dinamismo y la innovación del país, integrando la participación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y promoviendo el uso de herramientas digitales que amplían las posibilidades de inclusión y desarrollo. Su impacto trasciende el ámbito económico, al fortalecer la confianza entre consumidores y comercios y al impulsar la educación financiera y el consumo informado.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos, para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 2 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Temas Relacionados

Sorteo EspecialLotería Nacionalmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Clima en Ciudad de México: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Ciudad de México:

Profepa clausuró obras ilegales de relleno en el malecón de Mahahual en Quintana Roo

Las autoridades constataron la presencia de material vertido en la zona federal marítimo-terrestre

Profepa clausuró obras ilegales de

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico

Clima en Mazatlán: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Mazatlán: pronóstico de

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Santiago Ixcuintla este 15 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en México: temperatura y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: detienen a cinco

Plan Michoacán: detienen a cinco personas por posesión de drogas, armas largas y cartuchos

Estos son los estados donde se han registrado más ataques contra políticos durante 2025

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

Caen 9 integrantes de célula delictiva dedicada a la modificación de maquinaria para ocultar drogas en Jalisco

Policías asesinadas y halladas dentro de una patrulla en Jalisco no contaban con chaleco antibalas

ENTRETENIMIENTO

Ella es Paloma Morphy, la

Ella es Paloma Morphy, la joven cantante mexicana que ganó el premio a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2025

La Granja VIP EN VIVO: crecen rumores de que Alfredo Adame no podrá ser nominado la noche de hoy 14 de noviembre

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

Captan en video a Ángela Aguilar “triste” tras supuesta mala actitud de Nodal: “Se acabó el encanto”

DEPORTES

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

Guatemala, fuera del Mundial 2026: así fueron las reacciones contra Luis Fernando Tena

Este es el “milagro” que necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica