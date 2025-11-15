Lotería Nacional 14 de noviembre Sorteo Especial 306: ganador y reintegros

En 2025, México celebra el XV Aniversario de El Buen Fin, un programa que, desde su creación en 2011, ha contribuido a fortalecer la economía nacional al fomentar el consumo interno, la competitividad y la formalidad comercial.

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es uno de los concursos más esperados y tradicionales del país. Se celebra varias veces al año, normalmente para conmemorar fechas especiales o acontecimientos relevantes. El Sorteo Especial destaca por ofrecer un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, lo que aumenta las probabilidades de ganar para quienes participan.

Resultados del Sorteo Especial del 14 de noviembre 2025

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 27 millones de pesos : 46311

Premio de 3 millones de pesos: 11291

Premio de 400 mil pesos: 58678

Premio de 400 mil pesos: 28116

Premio de 400 mil pesos: 02149

Premio de 400 mil pesos: 00361

Premio de 200 mil pesos: 00002

Premio de 200 mil pesos: 02320

Premio de 200 mil pesos: 43171

Premio de 200 mil pesos: 19017

Premio de 127 mil pesos: 21653

Premio de 127 mil pesos: 34119

Premio de 127 mil pesos: 24322

Premio de 127 mil pesos: 59274

Premio de 127 mil pesos: 04250

Premio de 127 mil pesos: 19001

Premio de 127 mil pesos: 23798

Premio de 127 mil pesos: 02446

Premio de 127 mil pesos: 01548

Premio de 127 mil pesos: 11642

Reintegros número: 1

15° Aniversario del Buen Fin

Logo Buen Fin

En 2025, México celebra el XV Aniversario de El Buen Fin, un programa que, desde su creación en 2011, ha contribuido a fortalecer la economía nacional al fomentar el consumo interno, la competitividad y la formalidad comercial. Nacido como una iniciativa conjunta entre el gobierno y el sector privado, El Buen Fin se ha convertido en la temporada más esperada por millones de familias mexicanas, al ofrecer oportunidades de compra accesibles, responsables y seguras.

A lo largo de estos quince años, El Buen Fin ha evolucionado para reflejar el dinamismo y la innovación del país, integrando la participación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y promoviendo el uso de herramientas digitales que amplían las posibilidades de inclusión y desarrollo. Su impacto trasciende el ámbito económico, al fortalecer la confianza entre consumidores y comercios y al impulsar la educación financiera y el consumo informado.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

(Cuartoscuro)

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos, para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 2 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.