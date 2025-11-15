México

Manifestación de la Gen Z en el zócalo de la CDMX l Fotos

Estos son algunos de los momentos que se vivieron dentro de la marcha de la Gen Z en la Ciudad de México

El día de hoy se manifestaron cientos de personas en las calles de la Ciudad de México, convocados a través de redes sociales bajo el movimiento Gen Z, que en otros países ha logrado varios avances político - sociales.

meme por la manifestación Gen Z
meme por la manifestación Gen (@rebeccaalarconn/X)
Manifestación Gen Z Reforma CDMX
Manifestación Gen Z Reforma CDMX zócalo inseguridad (especial)
Bloque Negro intenta derribar alrededor de 12 vallas
Bloque Negro intenta derribar alrededor de 12 vallas (Especial)
Se espera se haga un
Se espera se haga un mitin en el Zócalo capitalino cuando lleguen los cinco continentes de la marcha de la Gen Z (@OVIALCDMX/X)
Manifestación Gen Z Reforma CDMX
Manifestación Gen Z Reforma CDMX zócalo inseguridad (@SoySonyMejia/X)
Manifestación Gen Z Reforma CDMX
Manifestación Gen Z Reforma CDMX zócalo inseguridad (@lumendoz/X)
Manifestación Gen Z está llegando
Manifestación Gen Z está llegando a avenida Juárez, zona centro (@OVIALCDMX/X)
Manifestación Gen Z llega a
Manifestación Gen Z llega a calle 5 de Mayo, en la zona centro (@OVIALCDMX/X)
Ya hay manifestantes en Paseo
Ya hay manifestantes en Paseo de la Reforma e inmediaciones del Ángel de la Independencia (@OVIALCDMX/X)

