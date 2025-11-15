México

Durante entrega de Tarjetas Mujeres Bienestar por parte de Sheinbaum en Palizada, Campeche, pobladores piden medicina

La presidenta realiza una gira por Campeche y Tabasco para dar a conocer avances de los compromisos cumplidos

Claudia Sheinbaum en Palizada, Campeche.
Claudia Sheinbaum en Palizada, Campeche. Foto: Presidencia

En pleno acto donde Claudia Sheinbaum distribuía las Tarjetas Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche un habitante expuso su inconformidad por la escasez de medicamentos. La mandataria respondió que los insumos “ya tienen que estar los medicamentos en el centro de salud” y rememoró la implementación de las rutas de la salud; además, advirtió que se indagará el motivo si persiste el problema.

Durante el evento, la presidenta anunció que el próximo año se efectuará la reparación de la carretera a Palizada, Campeche, información que trasladará a Layda Sansores y al presidente municipal a través de Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Citlalli Hernández señaló en su intervención que en el municipio funciona un Centro LIBRE que ofrece orientación. Por su parte, Ariadna Montiel subrayó la contribución de las mujeres al desarrollo nacional y afirmó que “hoy se está haciendo justicia con la pensión Mujeres Bienestar”.

Esta pensión será depositada cada dos meses, con la garantía de que, al llegar a los 65 años, las beneficiarias accederán de manera automática al apoyo para adultos mayores. La titular del Ejecutivo recalcó que cumple su promesa antes del plazo y sentenció: “no hay marcha atrás, por el beneficio de todos y todas, esta vez, primero las mujeres”.

La ceremonia también incluyó la mención de programas sociales como la pensión universal para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, becas para alumnos de preparatoria, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, con una inversión total de 850 mil millones de pesos destinados a estos beneficios, aunque no detallo si la inversión era a nivel nacional o estatal.

La mandataria destacó además otros tres programas sociales, “la próxima semana se deposita apoyo para mujeres de 60, 61 y 62 años” y enfatizó “y es para ustedes, para las mujeres, que ustedes decidan en que lo quieren ocupar, si ahorrar para comprarse algo para ustedes, o ayudarse también económicamente, para comprar una maquina de coser o algo que les ayuda también económicamente o sencillamente para lo que ustedes quieran, es de las mujeres: Pensión Mujeres Bienestar”

Reconoció a las compañeras del Centro LIBRE presentes y recordó la meta de construir un centro en cada municipio “si viven violencia, se les apoya jurídicamente y también para hacer diversas actividades”.

El segundo programa que mencionó es la beca universal para alumnos de secundaria y adelantó “el año que entra va a ser una pequeña beca pero todos los niños y niñas de primaria también va a tener una pequeña beca que les ayude a las familias para uniformes, para útiles escolares, eso lo vamos a cumplir como nos comprometimos”

Para concluir con detalles de Salud Casa por Casa que “son enfermeras, médicas y médicos que visitan a todas las personas adultas mayores y discapacitados, en la próxima visita ya podrán recetar y este año se iniciará con “farmacias del bienestar” para que se recojan las medicinas.

Finalmente añadió que en diciembre se inaugura un hospital “muy importante del IMSS en Playa del Carmen”.

