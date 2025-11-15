Captan en video a Ángela Aguilar “triste” tras supuesta mala actitud de Nodal: “Se acabó el encanto”

Ángela Aguilar y Nodal protagonizaron más de un controversial momento durante la ceremonia (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 centró la atención en Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes destacaron como las figuras más notables de la noche. La pareja acaparó los reflectores de medios de comunicación y de seguidores durante todo el evento, posicionándose como protagonistas indiscutibles en la entrega de galardones.

En el escenario, Christian Nodal resultó uno de los premiados por su álbum “¿Quién + Como Yo?”. Durante su intervención, el intérprete se dirigió al público con un mensaje agradeciendo: “Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”. El discurso fue recibido con expectación y de inmediato generó debate en diferentes plataformas.

Nodal y Ángela fueron los protagonistas de los Latin Grammy

La controversia surgió debido a la omisión de cualquier mención a Ángela Aguilar, esposa de Nodal, en su lista de agradecimientos. La ausencia de reconocimiento hacia Ángela Aguilar provocó una oleada de comentarios y discusiones en redes sociales, donde seguidores y observadores del evento expresaron sus opiniones en torno a la relación de la pareja y la dinámica mostrada durante los Latin Grammy 2025.

La reacción de los fans ante Nodal y Ángela Aguilar

(REUTERS/Ronda Churchill // IG: @cazzu)

Algunos fanáticos aseguran que “se acabó el encanto” entre los dos cantantes, sobre todo después de que surgió un video de la pareja al final de la ceremonia. En el clip se ve a una Ángela que, según los internautas, tiene una marcada cara de tristeza y decepción, al parecer tras haber sido omitida en el discurso de su esposo.

Por supuesto, los comentarios al respecto no se hicieron, sobre todo aquellos de los fanáticos de Cazzu, ex de Nodal. Esto es un poco de lo que se puede leer en las redes sociales:

“Ya se les acabó el encanto”, “Cristian solo tenía que hacer una cosa bien y lo hizo perfecto”, “Es la primera vez que sí me dio pena verla así”, “Cambió todo su futuro por él, cambio su carrera, su fama y él ni se acordó de ella”, “Tampoco se acordó de Cazzu en otros premios creo que ya se le hizo costumbre”, “Cuando te quieren se nota, y cuando no, se nota aún más”.