México

Captan en video a Ángela Aguilar “triste” tras supuesta mala actitud de Nodal: “Se acabó el encanto”

La pareja tuvo una extraña actitud durante la entrega de los Latin Grammy 2025

Guardar
Ángela Aguilar y Nodal protagonizaron
Ángela Aguilar y Nodal protagonizaron más de un controversial momento durante la ceremonia (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 centró la atención en Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes destacaron como las figuras más notables de la noche. La pareja acaparó los reflectores de medios de comunicación y de seguidores durante todo el evento, posicionándose como protagonistas indiscutibles en la entrega de galardones.

En el escenario, Christian Nodal resultó uno de los premiados por su álbum “¿Quién + Como Yo?”. Durante su intervención, el intérprete se dirigió al público con un mensaje agradeciendo: “Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”. El discurso fue recibido con expectación y de inmediato generó debate en diferentes plataformas.

Nodal y Ángela fueron los protagonistas de los Latin Grammy

La controversia surgió debido a la omisión de cualquier mención a Ángela Aguilar, esposa de Nodal, en su lista de agradecimientos. La ausencia de reconocimiento hacia Ángela Aguilar provocó una oleada de comentarios y discusiones en redes sociales, donde seguidores y observadores del evento expresaron sus opiniones en torno a la relación de la pareja y la dinámica mostrada durante los Latin Grammy 2025.

La reacción de los fans ante Nodal y Ángela Aguilar

(REUTERS/Ronda Churchill // IG: @cazzu)
(REUTERS/Ronda Churchill // IG: @cazzu)

Algunos fanáticos aseguran que “se acabó el encanto” entre los dos cantantes, sobre todo después de que surgió un video de la pareja al final de la ceremonia. En el clip se ve a una Ángela que, según los internautas, tiene una marcada cara de tristeza y decepción, al parecer tras haber sido omitida en el discurso de su esposo.

Por supuesto, los comentarios al respecto no se hicieron, sobre todo aquellos de los fanáticos de Cazzu, ex de Nodal. Esto es un poco de lo que se puede leer en las redes sociales:

“Ya se les acabó el encanto”, “Cristian solo tenía que hacer una cosa bien y lo hizo perfecto”, “Es la primera vez que sí me dio pena verla así”, “Cambió todo su futuro por él, cambio su carrera, su fama y él ni se acordó de ella”, “Tampoco se acordó de Cazzu en otros premios creo que ya se le hizo costumbre”, “Cuando te quieren se nota, y cuando no, se nota aún más”.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Tacos de pollo al chipotle: cremosos, picositos y listos en minutos

Una receta práctica con sabores intensos, ideal para compartir en familia o sorprender invitados

Tacos de pollo al chipotle:

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de noviembre: Retrasos en la línea 1 del MB por movilizaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Qué es el pago de regularización?

La iniciativa se enfoca en ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

El estratega argentino llega tras dirigir en Chipre, con experiencia internacional y enfoque juvenil, para impulsar a la cantera hidalguense

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Estos son los estados donde se han registrado más ataques contra políticos durante 2025

De acuerdo a la organización Data Cívica, las autoridades locales son las más vulnerables frente a la violencia político-criminal en el país

Estos son los estados donde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados donde

Estos son los estados donde se han registrado más ataques contra políticos durante 2025

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

Caen 9 integrantes de célula delictiva dedicada a la modificación de maquinaria para ocultar drogas en Jalisco

Policías asesinadas y halladas dentro de una patrulla en Jalisco no contaban con chaleco antibalas

Capturan a “El Compi”, implicado en el caso del rancho donde se localizaron 16 cuerpos en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

La Granja VIP EN VIVO: crecen rumores de que Alfredo Adame no podrá ser nominado la noche de hoy 14 de noviembre

Conoce el K-drama que conquista a los usuarios de Netflix México este fin de semana

Usuarios señalan que los encuentros entre Ángela Aguilar y sus fans son “falsos” y “actuados”

Reciben a Ángela Aguilar y Nodal a la alfombra roja de los Latin Grammy al grito de “Cazzu”

DEPORTES

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

Guatemala, fuera del Mundial 2026: así fueron las reacciones contra Luis Fernando Tena

Este es el “milagro” que necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica