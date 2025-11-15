Así suena la nueva colaboración de Belinda y Sia en “Snowman”, un especial navideño

Belinda y Sia colaboran para renovar un clásico navideño. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El inicio de la temporada navideña se ve marcado este año por el lanzamiento de la nueva versión colaborativa de Snowman, una propuesta que une a Sia y Belinda en una reinterpretación disponible en plataformas como Spotify, YouTube y Amazon Music.

La canción, que originalmente formó parte del álbum Everyday Is Christmas de la cantautora australiana en 2017, adquiere ahora una dimensión bilingüe gracias a la participación de la cantante mexicana, quien aporta versos en español y un matiz urbano que refresca la estructura original sin perder su esencia.

El anuncio de esta colaboración fue anticipado en redes sociales por ambas intérpretes, generando expectativa entre sus seguidores. Sia calificó la colaboración como “muy especial”, mientras que Belinda compartió su entusiasmo en Instagram: “Necesito un pellizco”. La fecha de estreno, fijada para el 14 de noviembre a la medianoche, fue confirmada por Sia en la misma red social, aumentando la atención mediática y el interés de fanáticos de distintas generaciones.

Desde su lanzamiento original, Snowman se ha consolidado como una de las canciones navideñas más reproducidas de la última década. Su popularidad ha crecido de manera exponencial gracias a plataformas como TikTok, donde fragmentos del coro se han viralizado en varios inviernos.

La letra utiliza la figura de un muñeco de nieve como metáfora de un amor frágil y efímero, vulnerable al paso del tiempo, lo que le confiere un alto valor emocional más allá del contexto festivo.

Ambas artistas se reencuentran en colaboración a años de Utopía. (IG: @belindapop // REUTERS: Eduardo Munoz)

En esta nueva versión, Belinda introduce versos en español y un estilo urbano que aporta variaciones rítmicas sin alterar la esencia de la composición. Esta estrategia responde a la tendencia de colaboraciones internacionales y refuerza la proyección global de ambas artistas.

El reencuentro creativo entre Sia y Belinda no es fortuito. Ambas artistas comparten un antecedente profesional que se remonta a 2006, cuando Sia participó como compositora en Utopía, tema incluido en el álbum homónimo de Belinda.

Este contacto durante la preproducción del disco permitió que la australiana participara en una de las piezas más representativas del repertorio de Belinda, junto a sencillos como Bella traición y Ni Freud ni tu mamá. Aquella colaboración coincidió con el inicio del posicionamiento internacional de Sia como compositora.

El lanzamiento actual adquiere un significado especial para los seguidores de ambas intérpretes, especialmente para quienes recuerdan la historia de Utopía. En redes sociales, los comentarios evocan aquella primera colaboración y celebran la evolución artística de Sia, consolidada como estrella global, y de Belinda, quien atraviesa una etapa de expansión internacional con proyectos bilingües como Indómita.

Con esta colaboración, Snowman se renueva para conectar con nuevas generaciones, ofreciendo una propuesta que mezcla tradición, innovación y un mensaje de cercanía y celebración durante la Navidad.

Nueva colaboración entre Belinda y Sia. Foto: (YouTube)

¿Qué dice la letra de la nueva versión de “Snowman”?

Don’t cry, snowman, not in front of me

Who’ll catch your tears if you can’t catch me, darling?

If you can’t catch me, darling

Don’t cry, snowman, don’t leave me this way

A puddle of water can’t hold me close, baby

Can’t hold me close, baby

I want you to know that I’m never leaving

‘Cause I’m Mrs. Snow, till death we’ll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons

So come on, let’s go

Let’s go below zero and hide from the Sun

I’ll love you forever where we’ll have some fun

Yes, let’s hit the North Pole and live happily

Please don’t cry no tears now, it’s Christmas, baby

My snowman and me, eh

My snowman and me

Baby

No quiero verte llorar, ni por un instante

Baby, con este frío, ¿pa’ qué estar distante?

Tengo un par de besos que quisiera darte y pa’, luego e’ tarde

Si tú eres lo que quiero ver al despertar

El mejor regalo esta Navidad

Si te tengo aquí no necesito más

Tienes que saber que no voy a irme

Hasta ser feliz, esos ojos tristes

Si tú eres mi hogar, que lindo que existes

Así que vamos

Hasta menos cero, bien lejos del sol

Te amaré por siempre, divírtamonos

Hasta el polo norte voy si es junto a ti

Qué linda son las Navidades así

Cerquita de ti (uh, cerquita de ti)

Cerquita de ti

My snowman and me, eh

My snowman and me

Baby, baby