¿Quién es César Iván Sandoval, el alcalde de Sonora al que EEUU le retiró la visa?

Iván Sandoval, alcalde sonorense al que EEUU le retiró su visa Crédito: Fb: César Sandoval

El alcalde morenista de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, se convirtió este jueves en el centro de la atención pública luego de que autoridades de Estados Unidos le revocaran la visa tras retenerlo en la frontera con Arizona.

César Iván Sandoval, de 53 años, es alcalde de San Luis Río Colorado desde 2024, cargo para el que fue electo bajo las siglas de Morena y cuyo periodo concluirá en 2027.

Nacido el 8 de septiembre de 1972, se ha mantenido activo dentro del movimiento político de la 4T en Sonora desde antes de asumir la presidencia municipal.

Sus primeros pasos en el ámbito público se dieron mediante tareas de organización territorial y operación electoral.

Participó como promotor y coordinador en campañas municipales de Morena en San Luis Río Colorado, además de colaborar en actividades de logística, fiscalización y manejo de medios en contiendas estatales.

El alcalde cursó estudios en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. (CONALEP) del estado

También fungió como asistente de coordinación en comités de colonia del partido, roles que lo colocaron en la estructura morenista local.

Una de sus encomiendas más destacadas antes de llegar al Ayuntamiento fue su participación como promotor de la campaña de Claudia Sheinbaum en Sonora, experiencia que reforzó su presencia política dentro del movimiento.

En cuanto a su formación académica, Sandoval cursó estudios en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del estado.

Aunque su trayectoria profesional se ha centrado principalmente en labores de organización política, su ascenso dentro de Morena lo llevó a consolidarse como una figura de peso en la región fronteriza.

Iván Sandoval junto a su esposa Antonia Montenegro Aragón. Crédito: Fb: César Sandoval

En el ámbito personal, Sandoval está casado con Antonia Montenegro Aragón, quien actualmente se desempeña como presidenta del DIF Sonora, lo que ha ampliado su presencia en actividades sociales del estado.

Le quitan su visa al alcalde en Arizona

El episodio ocurrido este jueves, en el que agentes estadounidenses lo detuvieron y retiraron su visa, colocó a Sandoval en medio de cuestionamientos y expectativas.

Aunque las autoridades de Estados Unidos no han detallado los motivos detrás de la medida, la reacción inmediata generó preocupación en el Ayuntamiento y entre habitantes de la zona fronteriza.

El alcalde fue esposado cuando intentaba ingresar por el carril SENTRI por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). REUTERS/Jose Luis Gonzalez

De acuerdo con informes confirmados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Sandoval fue esposado cuando intentaba ingresar por el carril SENTRI a bordo de una camioneta oficial del Ayuntamiento.

Aunque viajaba acompañado del director de Oomapas, Paolo Navarro, únicamente el alcalde fue llevado al área de inspección secundaria, donde permaneció bajo custodia y posteriormente fue notificado sobre la revocación de su documento migratorio.

Mientras se esperan aclaraciones oficiales, el hecho afecta su movilidad hacia el país vecino, la cual es indispensable para la coordinación cotidiana de muchas actividades en esa región.