México

¿Qué es la prima de antigüedad y que trabajadores pueden cobrarla?

En 2011, la SCJN determinó que se debe calcular con el salario vigente del trabajador

Guardar
La prima de antigüedad es
La prima de antigüedad es para los trabajadores que terminan una relación laboral (REUTERS/Ivan Arias/Foto de archivo)

En 2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la prima de antigüedad debe calcularse tomando como base el salario que el trabajador percibía al momento de concluir la relación laboral, ya sea por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación.

Con esta resolución, el máximo tribunal del país estableció un criterio definitivo respecto a la forma correcta de cuantificar esta prestación, garantizando certeza tanto para empleados como para empleadores.

La prima de antigüedad es un derecho laboral consagrado en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que consiste en el pago de doce días de salario por cada año de servicios prestados.

Se otorga a los trabajadores que deciden separarse voluntariamente de su empleo después de haber cumplido al menos quince años de servicio. También debe pagarse en casos de separación con causa justificada o cuando el empleado es despedido, sin importar el motivo del despido.

“La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido”, se lee en el artículo 162, párrafo III de la LFT.

Salario, base para determinar la prima del trabajador

Para obtener la prima del
Para obtener la prima del trabajador, se debe considerar el salario final (Jorge Contreras/Infobae México)

a resolución de la SCJN subrayó que el monto de la prima debe determinarse tomando como referencia el salario vigente justo al finalizar la relación laboral, y no un salario previo o promedio.

Este criterio busca evitar controversias y posibles abusos en el cálculo de la prestación, fortaleciendo la protección de los derechos de los trabajadores en el cierre de su vínculo laboral.

Cabe recordar el monto a considerar para el cálculo no puede ser inferior a un salario mínimo ni superior a dos salarios mínimos.

En caso de que el salario real del trabajador exceda el doble del salario mínimo correspondiente al área geográfica donde labora, este límite máximo deberá aplicarse sin excepción.

Es decir, aunque el pago se realice posteriormente, el salario que se tome como base para el cálculo no puede superar dicho tope legal.

Esta decisión se suma a los esfuerzos por uniformar la interpretación de las normas laborales en México y evitar criterios contradictorios entre tribunales y autoridades laborales.

Para los especialistas, el fallo reforzó la seguridad jurídica y evita que el cálculo de la prima quede sujeto a interpretaciones ambiguas que puedan perjudicar a cualquiera de las partes de la relación laboral.

Temas Relacionados

prima de antigüedadSCJNtrabajadoresLFTmexico-noticias

Más Noticias

‘La Mañanera’ 14 de noviembre | En vivo

La mandataria Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes desde Palacio Nacional

‘La Mañanera’ 14 de noviembre

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de noviembre: la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Resultados Tris 13 de noviembre: todos los números ganadores

Aquí los resultados de los cinco sorteos Tris del jueves dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados Tris 13 de noviembre:

“Aquí los más funados”: Ángela Aguilar responde a criticas en Los Latin Grammy 2025

La cantante celebró el triunfo de su esposo pese a que él no la mencionó en su discurso

“Aquí los más funados”: Ángela

Valor de apertura del euro en México este 14 de noviembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Michoacán y 19 años de

Michoacán y 19 años de militarización sin paz: el repaso de las estrategias anti narco de Calderón a Sheinbaum

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

ENTRETENIMIENTO

“Aquí los más funados”: Ángela

“Aquí los más funados”: Ángela Aguilar responde a criticas en Los Latin Grammy 2025

Sia y Belinda lanzan ‘Snowman’ a 20 años de Utopía

La vida soñada del Sr. Kim: el K-Drama de Netflix sobre la reivindicación y superación personal

El Patrón y Eleazar Gómez dejan atrás su disputa y se reconcilian en La Granja VIP

Comparan actitud de Christian Nodal con Ángela Aguilar y Cazzu tras evitar beso en alfombra roja

DEPORTES

Reportan que Benjamín Mora podría

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe