Grecia Quiroz habla tras reunión con Harfuch y Trevilla: “De nada sirve que vengan unos meses y después se retiren”

La presidenta municipal de Uruapan estuvo frente al DIF CRÉDITO: FB/kratos.constantinomagana

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, habló sobre su reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, a quienes exigió que mantengan la seguridad en el estado.

La viuda de Carlos Manzo detalló en conferencia de prensa que durante el encuentro tocaron temas de seguridad en el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que expresó la necesidad de que mantengan el despliegue con el tiempo.

“De nada sirve que vengan unos meses y que después se retiren y nos dejen vulnerables”, comentó la alcaldesa respecto a sus solicitudes ante el inicio del despliegue militar en el estado.

Quiroz también externó que la ciudadanía se encuentra molesta debido a la situación de inseguridad, por lo que señaló que es necesario que los elementos también deben desplegarse en los cerros y no solo mantenerse en las zonas céntricas.

Respecto a la implementación del Plan Paricutín -que contempla el despliegue de más de mil 900 elementos del Ejército Mexicano y la Marina-, también señaló que “se escucha ostentoso, pero yo les dije que el sentir de la ciudadanía es de hartazgo”.

Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz Crédito: Cuartoscuro

*Información en desarrollo...