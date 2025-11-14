México

Exesposa de ‘El Bronco’ lo acusa de violencia: “Viví bajo intimidación y miedo”

Adalina Dávalos afirmó que rompió el silencio motivada por la protección a sus hijos

Adalina Dávalos denuncia a El Bronco. (CUARTOSCURO)

Adalina Dávalos, exesposa de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, con quien actualmente mantiene una disputa legal por una propiedad, acusó al exgobernador de Nuevo León de ejercer violencia y control durante su matrimonio.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Dávalos afirmó que la disputa por la casa no responde a intereses económicos, sino que representa un acto de dignidad y protección para sus hijos.

“Durante muchos años guardé silencio frente a una serie de acciones de violencia, control y desvalorización que se ejercieron en mi contra dentro del matrimonio”, declaró la exprimera dama estatal. Según su testimonio, el silencio fue consecuencia del miedo y la intimidación bajo la que vivió por años.

Según información de Milenio, la batalla legal comenzó el 2 de noviembre de 2025, jornada en la que ambos, ya separados, coincidieron durante una carrera de caballos en Coahuila acompañados por sus hijos.

A partir de ese día, se desencadenaron una serie de episodios que llevaron a denuncias cruzadas ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con acusaciones de violencia familiar presuntamente ejercidas por Dávalos; así como amenazas y lesiones presumiblemente provenientes de Rodríguez Calderón.

Según Rodríguez Calderón, tras el evento en Coahuila recibió una llamada donde se le informó que Dávalos había ingresado a la vivienda familiar en el centro de García, acompañada de su hermana y escoltas, y ordenó al personal de seguridad retirarse.

Según el exgobernador, al intentar llegar a la casa encontró una camioneta bloqueando el acceso y al personal de su exesposa impidiendo su entrada. Rodríguez aseguró en su denuncia que tomó la decisión de marcharse, dejando sus pertenencias y las de su hija dentro del inmueble.

Dávalos se mantuvo en la propiedad y respondió que la casa corresponde también a sus hijos. En su posicionamiento público explicó: “No busco protagonismo ni confrontación, solo justicia para la mujer que fui y protección para la familia que sigo construyendo”.

La denuncia de la hermana de Dávalos, presentada ante la Fiscalía, aporta otra versión. Señala que Rodríguez Calderón intentó ingresar por la fuerza, empujó a Corina Dávalos y, según consta en la denuncia, emitió amenazas verbales mientras presuntamente se encontraba bajo el influjo de alcohol. Esta acusación incluye la llamada a la policía por parte de Adalina Dávalos y refuerza los señalamientos de lesiones y amenazas.

En el comunicado, Adalina Dávalos apuntó directamente al tema patrimonial al afirmar que la disputa no se reduce a la posesión de una casa, sino que representa un acto de dignidad frente a “quien prefiere ocultar bienes antes que reconocer las consecuencias de sus actos”.

¿Quién es Adalina Dávalos?

Antes de este conflicto, Adalina Dávalos fue conocida por su trabajo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León y del municipio de García durante el gobierno de Rodríguez Calderón.

Tras la separación legal en febrero de 2025, la relación entre ambos continuó marcada por acuerdos sobre la manutención y la custodia de los hijos.

Rodríguez Calderón aseguró que se hace cargo de los gastos de sus hijos y de un departamento en Monterrey, donde presuntamente reside su exesposa, mientras que la vivienda de García habría quedado bajo su resguardo.

