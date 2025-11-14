Detienen a segundo implicado en el asesinato de menor de edad aficionado a las Chivas en Jalisco

Julio Alberto "N", junto a otros sujetos, habría agredido al joven aficionado del Club Chivas. Foto: Fiscalía de Jalisco

El segundo presunto implicado en el asesinato del menor de edad aficionado a las Chivas, conocido como “Lalito”, fue detenido por las autoridades de Jalisco este jueves 13 de noviembre por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía del Estado detalló que Julio Alberto “N” fue capturado por agentes especiales de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada luego de trabajos de inteligencia que permitieron identificarlo como uno de los presuntos participes en el homicidio del adolescente, ocurrido el pasado 24 de octubre en el municipio de Zapopan.

Se trata de la segunda detención en el caso, ya que la primera fue la de José Manuel “N”, efectuada el 1 de noviembre al ser señalado como uno de los participantes activos en la agresión.

El sujeto fue aprehendido tras asesinar a un joven de 16 años el pasado 24 de octubre en Zapopan (Fiscalía de Jalisco)

Luego de la primera audiencia en contra de José Manuel “N”, el juez determinó que existían las pruebas suficientes para dictarle la medida cautelar de prisión preventiva por dos años mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias.

De acuerdo con las pesquisas, Julio Alberto “N” y José Manuel “N” -quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por los mismos delitos- junto a otros sujetos habrían descendido de tres automóviles y agredido a golpes con diversos objetos a tres jóvenes aficionados a las Chivas.

Los adolescentes salían de una serenata dedicada a los jugadores del Club Deportivo Guadalajara, la cual se realizó en un hotel de Zapopan.

El ataque dejó como saldo tres jóvenes lesionados, sin embargo, “Lalito” falleció más tarde a consecuencia de una herida punzocortante en el tórax.

Ante los hechos, la Fiscalía del Estado informó que continúan las investigaciones para identificar a las demás personas involucradas, ya que, de acuerdo con reportes, habrían participado al menos 14 personas más.

“La Fiscalía del Estado reitera su compromiso con la sociedad y las víctimas, y subraya que continuará con las investigaciones para lograr el total esclarecimiento de estos hechos”, afirmó el Ministerio Público local.

Pablo Lemus detalla que continúa la búsqueda de responsables

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Luego de la detención de Julio Alberto “N”, segundo presunto implicado en el asesinato del adolescente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que continúan los trabajos para identificar a otros posibles responsables de la agresión y el homicidio ocurridos tras la serenata del Club Deportivo Guadalajara.

“Seguimos en la búsqueda de las otras personas que participaron en la agresión; que quede bien claro que en Jalisco el que la hace la paga”, aseguró el gobernador.