Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

La detención surgió de una orden emitida tras el asesinato del joven aficionado. Foto: (Captura de pantalla)

La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la captura de José Manuel “N”, presunto responsable del homicidio de un joven aficionado del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), un caso que generó conmoción tras la agresión ocurrida el pasado 24 de octubre en Zapopan. Mediante trabajos de inteligencia y una efectiva coordinación interinstitucional, se logró cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, siendo de inmediato trasladado a un complejo penitenciario para iniciar su proceso judicial.

​El caso, que involucra la muerte de un joven seguidor del equipo de futbol, fue resultado de una agresión en la que se utilizó presuntamente un objeto punzo cortante, dejando también a otras personas lesionadas. Según la Fiscalía, el violento incidente se suscitó al finalizar un convivio del Club Deportivo Guadalajara en un hotel de Zapopan, cuando varios aficionados fueron abordados y atacados por un grupo de sujetos en un aparente caso de riña. Las investigaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales permitieron recabar los indicios necesarios para identificar a José Manuel “N” como uno de los participantes activos en la agresión.

Los hechos habrían cobrado la vida de un aficionado de las Chivas. Imagen cuenta de X @Chivas.

​La captura de José Manuel “N” se concretó después de un operativo en el que inicialmente fue detenido por el delito de cohecho. La detención preliminar se realizó gracias a la colaboración estratégica del centro de monitoreo C5 y la intervención de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional. Una vez bajo custodia, el Ministerio Público, al contar con la orden de aprehensión solicitada y obtenida por la Unidad de Investigación, procedió a cumplimentar el mandato judicial por el delito de homicidio.

​Tras la detención formal, a José Manuel “N” se le leyeron sus derechos conforme al protocolo de aprehensión. Posteriormente, fue trasladado bajo un riguroso operativo de seguridad desde las instalaciones de la Fiscalía hasta un complejo penitenciario estatal.

En dicho centro, el presunto responsable deberá comparecer ante un Juez de Control para la correspondiente audiencia de imputación. En esta etapa judicial, el Ministerio Público presentará los elementos de prueba recabados que sustentan la presunta participación activa de José Manuel “N” en la muerte del joven aficionado.

La Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión. Foto: (iStock)

​La Fiscalía del Estado de Jalisco, al hacer pública esta información, reiteró su compromiso inquebrantable de no cejar en las investigaciones que permitan “detener y deslindar responsabilidades” de todas las personas que pudieran estar involucradas en el crimen.

Los elementos de la Policía de Investigación y el Agente del Ministerio Público continúan con las diligencias pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos, con el objetivo de llevar ante la justicia a todos los agresores del joven seguidor rojiblanco, asegurando que este acto de violencia no quede impune.