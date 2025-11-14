México

Congreso de la CDMX celebrará el Día del Pulque, ¿cuándo será?

La producción del pulque mantiene vigentes prácticas agrícolas ancestrales, sostenidas principalmente por productores locales

Guardar
(Segob)
(Segob)

El Congreso de la Ciudad de México fue escenario de la propuesta para instituir el primer domingo de febrero de cada año como el Día del Pulque en la CDMX, una fecha destinada a honrar el vínculo histórico y cultural de esta bebida tradicional con la capital del país.

El planteamiento, impulsado por el diputado Ernesto Villareal del Partido del Trabajo (PT), fue presentado en tribuna y dirigido a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.

Ernesto Villareal, diputado local del
Ernesto Villareal, diputado local del PT. Foto: FB/Partido del Trabajo

De acuerdo con el propio legislador, la intención es reconocer la raíz profunda que el pulque tiene en la historia e identidad de la Ciudad de México. Villareal destacó que la tradición del pulque ha persistido a lo largo de los siglos, resistiendo al olvido y manteniendo su presencia en tinacales, pulquerías de barrio y ferias del maguey. Según explicó durante la sesión, esta bebida alguna vez fue utilizada como ofrenda y ceremonia, además de funcionar como un canal de convivencia social y comunitaria.

Tras la exposición de motivos se realizó una degustación en el lobby del recinto legislativo, donde varios diputados y funcionarios probaron diversas variantes de pulque producidas en la capital. Villareal sostuvo que declarar el Día del Pulque es más que un mero acto simbólico: “Es abrir un espacio anual de memoria y celebración, un encuentro entre el campo, la ciudad, y quienes producen y comparten esa herencia”.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, celebró la iniciativa y subrayó que fortalecer el reconocimiento al pulque significaría no solo preservar la identidad, sino también apoyar a quienes trabajan la tierra y producen el maguey en zonas como Xochimilco. “Muchos de los productores dependen de la siembra, el raspado y la venta del pulque para sostener a sus familias”, puntualizó Bravo en conferencia de prensa. También adelantó que la conmemoración podría atraer visitantes nacionales e internacionales, especialmente durante el Mundial de 2026, y con ello beneficiar a la economía local.

La propuesta contempla que la declaratoria sea el inicio de una ruta de reconocimiento formal y acompañamiento para las pulquerías tradicionales, muchas de las cuales subsisten gracias a la comunidad más allá de los marcos normativos.

El pulque y su aporte cultural

El pulque representa un legado de la cultura prehispánica en México. Más allá de su consumo como bebida, el pulque ha sido considerado símbolo de convivencia y resistencia. De acuerdo con registros históricos antiguamente el pulque era reservado para rituales y ceremonias, y su consumo estuvo regulado socialmente.

Las pulquerías han fungido como espacios de socialización, foros comunitarios y centros de expresión artística popular. Además, la producción del pulque mantiene vigentes prácticas agrícolas ancestrales, sostenidas principalmente por productores locales en alcaldías como Xochimilco y Milpa Alta. La celebración del Día del Pulque buscaría visibilizar y dignificar el esfuerzo de quienes conservan esta tradición.

Temas Relacionados

PulqueCongreso CDMXPTErnesto Villarealmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los módulos con menos gente para tramitar la licencia permanente en CDMX

La demanda para obtener este documento aumento de manera notable en las últimas semanas

Cuáles son los módulos con

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

La joven actriz se animó a plasmar sus primeros diseños en la piel de sus famosos padres, mostrando una faceta artística que va más allá de la actuación y que ha conquistado a su familia

Nina, hija de Andrea Legarreta

“No tenemos facultades”: Adán Augusto López niega petición de Noroña para excluir al PAN

El tabasqueño aclaró que legalmente no se puede impedir a los representantes de los partidos su participación en las sesiones de la Jucopo

“No tenemos facultades”: Adán Augusto

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: retrasos en el servicio de la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Beca Rita Cetina 2025: ¿Por qué no habrá pago a los beneficiarios en noviembre y cuándo cae el siguiente depósito?

Los estudiantes reciben sus 1,900 pesos de forma bimestral a través de la Tarjeta Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: ¿Por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía de Culiacán asegura vehículo

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Nina, hija de Andrea Legarreta

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

Mexicanos en los Latin Grammy 2025: Natalia Lafourcade suma un premio más a sus vitrinas, Carín León canta con Bunbury y Edgar Barrera destaca por su trabajo con Karol G

DLD prepara doble concierto en CDMX para finales de año: estas son las fechas y sede

Perros perdidos de José Manuel Figueroa aparecieron en otro estado, a 72 kilómetros de casa: “No sé cómo llegaron allá”

El Bogueto y Fuerza Regida encabezan la lista de canciones favoritas en Spotify México

DEPORTES

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

“Nunca fue intencionado”: DT de Panamá blinda a Carrasquilla tras polémica con Mier

Víctor Velázquez confiesa cómo está Kevin Mier antes de su operación

Francia, nuevo invitado al Mundial 2026 en México, EEUU y Canadá