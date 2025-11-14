México

¿Cómo hacer una gelatina de mandarina baja en calorías que ayuda a producir colágeno?

Receta fácil y rápida, perfecta para quienes buscan opciones ligeras y nutritivas con antioxidantes y vitamina C

La gelatina de mandarina baja en calorías es ideal para quienes buscan cuidar su alimentación y estimular la producción de colágeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de mandarina baja en calorías puede ser una aliada perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación y estimular la producción de colágeno en el organismo.

Además de ser una opción perfecta como postre después de una comida ligera, su sabor cítrico y duradero, junto a su color vibrante, pueden sorprender a quienes buscan recetas saludables sin renunciar al disfrute.

Tradicionalmente, la gelatina ha sido reconocida por su capacidad para brindar textura y cuerpo a muchos postres; sin embargo, el agregado de jugos cítricos, como la mandarina, suman una dosis extra de antioxidantes y vitamina C, fundamentales para la síntesis natural del colágeno.

El postre de gelatina de mandarina combina sabor cítrico, color vibrante y beneficios antioxidantes gracias a la vitamina C.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que la mandarina por sí sola aporta diversos beneficios para el organismo debido a su contenido de vitaminas, minerales y fibra, lo que la convierte en una opción adecuada para dietas de control de peso.

Gelatina de mandarina baja en calorías, paso a paso

La gelatina de mandarina baja en calorías es sencilla y rápida de preparar; la clave está en elegir mandarinas maduras, que aporten dulzor natural, y una gelatina sin sabor, que es fuente de proteína (colágeno hidrolizado), fundamental para ayudar al cuerpo a mantener la salud de piel, uñas y articulaciones.

Ingredientes:

  • 6 hojas de gelatina sin sabor (o 12 g de gelatina en polvo).
  • 400 ml de jugo natural de mandarina (recién exprimido y colado).
  • 100 ml de agua.
  • 1 o 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción.
  • Ralladura de 1 mandarina (opcional, para potenciar el sabor).
  • Rodajas finas de mandarina o gajos para decorar.
La receta de gelatina de mandarina baja en calorías es sencilla y rápida, perfecta para preparar en casa con ingredientes naturales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación:

  1. Si se usan hojas de gelatina, sumergir en un bol con agua fría durante 5 minutos para que se ablanden. Si se usa gelatina en polvo, hidratarla con los 100 ml de agua fría.
  2. Llevar a fuego suave los 100 ml de agua hasta que esté caliente, pero sin hervir. Escurrir las hojas de gelatina y agregarlas al agua caliente, revolviendo hasta que se disuelvan completamente (o incorpora la gelatina en polvo hidratada y mezcla).
  3. Exprimir y colar el jugo de mandarina para quitar pulpas y semillas, y añadir la ralladura si elegiste usarla.
  4. Incorporar el jugo al agua con la gelatina disuelta. Agregar el edulcorante a gusto y mezclar bien, aségurandose de que esté todo integrado.
  5. Vaciar la mezcla en un molde grande o en vasitos individuales. Dejar que entibie a temperatura ambiente antes de llevar a la heladera.
  6. Refrigerar por 3 o 4 horas hasta que la gelatina esté firme.
  7. Al momento de servir, decorar con gajos de mandarina fresca o hojas de menta.

