Christian Nodal evita beso de Ángela Aguilar en plena alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Tras varios meses, la pareja posó para los medios de comunicación

El sonorense y la hija
El sonorense y la hija de Pepe Aguilar recorrieron la alfombra roja juntos. (Captura de pantalla TikTok @nodalangelafans)

La edición 2025 de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, quedó marcada por un momento inesperado en la alfombra roja: Christian Nodal le habría negado un beso a Ángela Aguilar ante la mirada de los presentes y de las cámaras, en una aparición que generó debate en redes sociales.

La pareja, integrada por Nodal, referente de la música regional mexicana, y la menor de la dinastía Aguilar, acaparó reflectores tras varias semanas evitando apariciones públicas tras el anuncio de su matrimonio por la iglesia. En este evento, ambos eligieron presentarse juntos ante los medios, rodeados de familiares, mientras posaban tomados de la mano y participaban en entrevistas. Ángela Aguilar lució un vestido largo satinado en color naranja, de escote pronunciado y espalda descubierta, mientras que el cantante de Sonora desfiló con un traje gris para la ocasión y cambió de vestuario durante la gala.

Durante su paso por la alfombra roja, la atención se centró en una interacción entre ambos artistas. De acuerdo a los videoclips compartidos en redes se observa cómo Ángela Aguilar intenta besar a Nodal en los labios, pero él mantuvo la mirada fija hacia las cámaras y evitó el contacto. En respuesta, ella sonrió, mientras el intérprete la abrazaba y continuaban con el recorrido. Rápidamente, la reacción se viralizó al compararse con ediciones anteriores, cuando en los Latin Grammy 2023 Nodal repitió una conducta similar con su expareja la cantante argentina Julieta Cazzuchelli.

Christian Nodal evita el beso de Ángela Aguilar. (Tiktok: @nodalngelafans/)

En el detrás de cámaras, la hija de Pepe Aguilar permaneció junto a su esposo, acompañada por su madre, Aneliz Álvarez, y su hermano, Leonardo Aguilar.

La entrega de premios intensificó la atención sobre la familia, ya que Nodal se impuso en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi” con su proyecto “¿Quién + Como Yo?”, superando a Pepe Aguilar, su suegro y también nominado. Tras anunciarse el resultado, se observó a Ángela celebrar la victoria desde la audiencia y acercarse a felicitarlo con un beso, un gesto que fue seguido de cerca por las cámaras. El momento incluyó además la reacción de Pepe Aguilar, quien felicitó al ganador con un fuerte abrazo.

Angela Aguilar y Christian Nodal
Angela Aguilar y Christian Nodal posaron ante los medios de comunicación. REUTERS/Ronda Churchill

Al recibir el premio sobre el escenario, el intérprete de “Amé”, no mencionó tanto a su esposa como a la familia Aguilar en su discurso, hecho que no pasó inadvertido. El episodio reavivó el interés sobre la relación de la pareja y su dinámica ante el público, al tiempo que dominó la conversación digital vinculada a la noche de premiaciones.

“Se repite el ciclo, igual se comportaba con Cazzu”, “Ella fingiendo felicidad”, “Está está haciendo los mismos gestos que le hizo a Cazzu la última vez”, “Nodal diciendo: Ahorita no, gracias”, “¿Todos vimos como rechazó el beso?”, “Eso ya lo vi antes”, fueron algunos comentarios que llenaron plataformas como X y TikTok.

