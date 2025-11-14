México

Aseguran que Martha Guzmán llamó “soberbia” a Mar Contreras por su presentación en Mentiras, El Musical

La participación de la ex habitante de La Casa de los Famosos México ha desatado opiniones divididas en redes sociales

Mar Contreras, finalista de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, debutó en Mentiras, El Musical con el personaje de Daniela.

Pese a que la artista tiene una amplia trayectoria en el teatro, es la primera vez que forma parte de uno de los musicales más exitosos de México, por lo que su participación generó gran expectativa entre el público.

Sin embargo, algunos de los asistentes a las funciones que ofreció en Monterrey han manifestado su desacuerdo con la interpretación de la actriz, señalando que su trabajo escénico fue una decepción.

Mar Contreras enfrenta las críticas, pero Martha Guzmán la llama “soberbia”

En medio de los comentarios negativos que le llovieron a través de redes sociales, principalmente TikTok, la intérprete de melodramas como Teresa respondió tajante a uno de ellos.

“¿Fuiste a la obra? ¿En serio pagaste para ir a verme? Pasa la foto del boleto y videito de donde estuviste sentada y con gusto te devuelvo lo que pagaste", escribió en respuesta a una publicación.

Como era de esperarse, su reacción generó controversia entre diversos usuarios, pero una de las reacciones más inesperadas fue la de Martha Guzmán, amiga cercana de Dalílah Polanco.

En su cuenta personal de X, Guzmán lanzó un post en referencia al teatro, pero llamó la atención que colocó la palabra “soberbia”, por lo que su texto de inmediato fue relacionado con la actriz.

“Respeto al teatro y sobre todo al público que paga para ver calidad e histriónica. Bravo para el profesionalismo y abucheo a la soberbia”, expresó.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por los seguidores de Contreras, quienes aseguraron que desde el reality 24/7 de Televisa ha incentivado el ‘hate’ a la actriz.

Por eso no estás ahí, y ni al caso tu envidia. Ya supéralo, vive” y “Con que fomentando el hate, bueno, solo recuerda que el karma es cañón”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Esposo de Mar Contreras sale en su defensa

En medio del debate que se originó en redes sociales a raíz de la publicación de Guzmán, quien también acusó a Mar Contreras de comprar seguidores para atacarla, salió a la luz una nueva declaración de Julio Aguilar, conocido como ‘Don Oceano’.

“Es lo último que escribo de este tema. Sra. Martha Guzmán ni yo ni mi familia nos hemos metido con usted ni con su trabajo ni con su vida. ¿Por qué hablar sin fundamentos es lo más bajo que puede usted hacer? Así que si quiere respeto. Usted respete o si no muestre las pruebas”, escribió en X.

Hasta el momento, no ha habido respuesta por parte de la presentadora, pero el intercambio de declaraciones ya está generando controversia en redes.

