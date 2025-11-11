Mar Contreras está dispuesta a reembolsar su boleto a quienes la critican tras su debut en ‘Mentiras El Musical’

Mar Contreras se integra al elenco de Mentiras, el musical, interpretando a Daniela en funciones especiales en Monterrey (IG)

La reciente incorporación de Mar Contreras y Elaine Haro al elenco de Mentiras, el musical ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente tras el debut de Contreras en Monterrey, donde su interpretación de “Daniela” fue objeto de intensas críticas por parte del público.

La polémica se desató cuando, durante las funciones especiales en el Escenario GNP Seguros, varios asistentes y usuarios en línea señalaron errores vocales y cuestionaron la idoneidad de la actriz para un personaje que, según los seguidores de la obra, representa a una joven de quince años.

El regreso de ambas artistas a los escenarios teatrales marca una nueva etapa en sus trayectorias, luego de su participación en La casa de los famosos México 2025, donde Contreras alcanzó el quinto lugar y protagonizó momentos de tensión, como el enfrentamiento con Dalílah Polanco en una dinámica de imitaciones.

Mentiras, el musical anuncia la incorporación de dos ex participantes de La casa de los famosos México 2025 a su gira nacional (IG)

Ahora, su presencia en una de las producciones más emblemáticas del teatro mexicano, que continúa su gira nacional, ha renovado el interés del público y la atención mediática.

Mar Contreras asumió el papel de Daniela en dos funciones especiales en Monterrey, aportando, según la producción, “talento, carisma y un toque ochentero” a un personaje que en el pasado ha sido interpretado por figuras como Angélica Vale y Belinda, esta última en la versión producida por Prime Video.

La actuación de Contreras, sin embargo, no pasó desapercibida para los asistentes y usuarios de redes sociales. Fragmentos de su interpretación de clásicos como “De color de rosa” y otros números ochenteros circularon en línea, acompañados de comentarios que señalaban desafinaciones y alteraciones en la letra.

La producción de Mentiras, el musical destaca la renovación de su elenco para mantener la vigencia y el éxito de la obra en México (Infobae México/ Jovani Pérez)

Algunos espectadores consideraron que la artista no encajaba en el perfil del personaje, lo que, a su juicio, restó credibilidad a la puesta en escena. Las comparaciones con Elaine Haro surgieron de inmediato, ya que, pese a la mayor experiencia de Contreras en el medio artístico, el público opinó que Haro alcanzaba con mayor facilidad las notas exigidas por el montaje.

En redes sociales, los mensajes críticos se multiplicaron: “Ni Jolette se atrevió a tanto”, “Muy forzado”, “a Mar le hubiera quedado el papel de público”, “No es hate, pero Mar no está a la altura de esto”, fueron algunas de las expresiones que circularon tras el debut.

Estas opiniones no solo cuestionaron la técnica vocal de Contreras, sino también su capacidad para integrarse en una obra que exige versatilidad escénica y musical.

Ante la avalancha de comentarios negativos, Mar Contreras respondió directamente a uno de los usuarios que aseguraba haber asistido a la función y manifestaba su descontento.

La respuesta de Mar Contreras a las críticas en redes sociales incluye el ofrecimiento de reembolsar el boleto a un espectador insatisfecho (IG: @lacasadelosfamososmx)

La actriz replicó: “¿Fuiste a la obra?”, y añadió: “¿En serio pagaste para ir a verme?”. Contreras solicitó al crítico que le enviara foto y video del boleto y del lugar donde estuvo sentado, comprometiéndose a devolverle el dinero gastado.

Esta reacción avivó aún más la discusión en redes, donde continuaron los mensajes que recordaban su paso por el reality show de Televisa y ponían en duda su desempeño en el musical.