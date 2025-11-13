México

Qué es el carbonato de sodio y cómo usarlo para una limpieza profunda en el hogar

Al igual que otros productos similares, este también tiene importantes propiedades de limpieza

Este producto es muy similar
Este producto es muy similar al bicarbonato de sodio y suele confundirse con él pero son diferentes. (Wikipedia)

El carbonato de sodio, también conocido como soda de lavado o soda ash, es un compuesto químico de fórmula Na₂CO₃ que se presenta como un polvo blanco y soluble en agua.

A pesar de que tienen la misma apariencia y propiedades similares no debe confundirse con el bicarbonato de sodio, que, aunque similar, es un compuesto diferente.

Y es que la soda de lavado también tiene importantes propiedades que son ideales para limpieza del hogar, pero que suelen ser mucho más potentes que las del bicarbonato, ya que es un compuesto más fuerte que el anterior.

Es por esta razón que su manipulación debe realizarse con mayor precaución pero resulta ideal para limpiezas muchos más profundas, tal como te contamos a continuación.

Al igual que otros productos
Al igual que otros productos este también suele tener precios accesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los usos del carbonato de sodio para la limpieza del hogar

Como mencionamos, sus propiedades hacen que pueda ser usado en el hogar para tener mejores resultados al limpiar y entre dichos beneficios destacan los siguientes:

  • Desengrasante: Disuelve grasas adheridas a superficies como estufas, hornos, parrillas o utensilios de cocina. Puede mezclarse una cucharada sopera en un litro de agua caliente y aplicar con esponja o paño.
  • Limpiador de ropa: Potencia la acción de los detergentes y elimina manchas difíciles. Se puede añadir media taza al ciclo de lavado junto al detergente habitual.
  • Destapador de desagües: Ayuda a eliminar obstrucciones menores juntando dos o tres cucharadas en el drenaje y añadiendo agua caliente.
  • Desinfectante y eliminador de olores: Neutraliza olores y desinfecta pisos, azulejos y superficies. Disolver una cucharada en un litro de agua para fregar.
(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo usar el carbonato de sodio de manera segura para aprovechar sus beneficios limpiadores

Debido a que el carbonato de sodio es un producto un poco más fuerte que otros usados en la limpieza, como el bicarbonato o el vinagre, es importante manipularlo de manera segura. Para obtener sus beneficios limpiadores, sigue estas recomendaciones:

  • Usa guantes de goma: El carbonato de sodio puede ser irritante para la piel.
  • Protege tus ojos: Si es posible, utiliza gafas de protección en tareas de limpieza intensivas.
  • Mantén el área ventilada: Al preparar soluciones, realiza la mezcla en un lugar con buena circulación de aire.
  • No lo mezcles con ácidos ni con productos clorados: La combinación puede provocar reacciones peligrosas.
  • Evita el contacto con mucosas y no lo inhales: Si llegara a salpicarte en los ojos, enjuaga con abundante agua y busca atención médica si la irritación persiste.
  • Guarda el producto fuera del alcance de niños y mascotas.

Recuerda que apesar de sus muchos beneficios, requiere una manipulación más cuidadosa para evitar accidentes.

