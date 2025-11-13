Homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provoca indignación entre habitantes de Guerrero, despiden a funcionaria

Homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provoca indignación entre habitantes de Guerrero. Foto: Composición fotográfica

El gobierno del estado de Guerrero organizó un homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por su 117 aniversario de natalicio, el cual provocó indignación generalizada entre víctimas, activistas, organizaciones civiles y académicos, quienes lo señalaron como fundador de un periodo de represión y desapariciones forzadas en la entidad.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado 9 de noviembre fue promovida por la Secretaría de Cultura estatal, bajo la gubernatura de Evelyn Salgado Pineda y realizada en el municipio de Huitzuco.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte sobre la celebración del natalicio de Rubén Figueroa, implicado en violaciones a derechos humanos. Crédito: X, HLFrisbie

Las críticas se multiplicaron en redes sociales y espacios públicos debido a que Figueroa Figueroa es identificado como uno de los principales responsables políticos de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante la llamada “guerra sucia” en Guerrero. Se acusa al exmandatario de represalias contra campesinos, estudiantes y luchadores sociales entre 1969 y 1979.

La guerra sucia en Guerrero

Durante la década de los setenta, el estado de Guerrero fue escenario de fuertes enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y guerrillas encabezadas por Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. En esta etapa, cientos de personas, en su mayoría campesinos y opositores políticos, fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y asesinato. Las víctimas y sus familiares siguen reclamando justicia y verdad por los crímenes atribuidos a cuerpos de seguridad estatales y federales. Diversas organizaciones consideran a Figueroa Figueroa responsable de la persecución y represión ocurridas en esa época.

Error gubernamental y participación de funcionarios

El homenaje, coordinado por la Secretaría de Cultura estatal junto al municipio de Huitzuco, se justificó bajo la Ley 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia.

En el evento oficial participaron representantes federales y estatales, incluyendo al teniente coronel de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, Issac Ramírez Martín, y al suboficial de la Secretaría de Seguridad de Guerrero, Dircio Lorenzo Victoriano. También asistió el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo del homenajeado.

Tras el escándalo, la directora general de Actividades Cívicas, Ximena Yareli Muñoz López, fue cesada de su puesto. El gobierno estatal informó que revisará la normatividad vigente relacionada con los homenajes cívicos.

La funcionaria fue separada del cargo sólo tres meses después de su nombramiento. El gobierno estatal no emitió información oficial sobre el relevo; sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a presiones internas y la falta de consulta previa para la realización del evento.

Familiares de víctimas, activistas y diversas organizaciones exigen la eliminación definitiva del nombre Figueroa de espacios y fechas conmemorativas oficiales, así como disculpas públicas para los afectados. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha emitido declaración sobre los hechos.

Iniciativa impulsada por gobernadora

Se envió una iniciativa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para reformar la Ley de Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero, luego de la polémica generada por el homenaje oficial al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, en Huitzuco.