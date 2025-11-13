México

CNDH critica homenaje al exgobernador Rubén Figueroa, pide " revisar el calendario de días cívicos"

La Comisión recomienda, además, cambiar la nomenclatura de calles, escuelas y monumentos que honran a responsables de violaciones a derechos humanos

Guardar
La Comisión Nacional de los
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte sobre la celebración del natalicio de Rubén Figueroa, implicado en violaciones a derechos humanos. Crédito: X, HLFrisbie

El reciente homenaje a Rubén Figueroa Figueroa el pasado 9 de noviembre en Huitzuco ha reavivado el debate sobre la memoria histórica y la responsabilidad institucional en México. Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la presidenta Claudia Sheinbaum han solicitado al Congreso de Guerrero que revise la inclusión de figuras asociadas a la represión y la violencia en el calendario de días cívicos del estado.

La CNDH, a través de un comunicado difundido este 12 de noviembre, expresó su preocupación por la celebración del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, organizada por el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, evento al que asistió como invitado de honor su hijo, Rubén Figueroa Alcocer.

Ambos exgobernadores, según la Comisión, estuvieron implicados en episodios de represión y violaciones a los derechos humanos contra la población guerrerense. La institución recordó que la masacre de Aguas Blancas —uno de los hechos más graves de ese periodo— fue objeto de la Recomendación 104/95 emitida por la propia CNDH.

Episodios represivos protagonizados por Rubén
Episodios represivos protagonizados por Rubén Figueroa Figueroa son señalados en recomendaciones de la CNDH. Crédito: H. Ayuntamiento de Huitzuco

La CNDH, por su parte, hizo un llamado enérgico al Congreso de Guerrero y a las autoridades locales para que revisen el calendario de conmemoraciones y lo armonicen con un ejercicio serio de memoria histórica. La Comisión enfatizó que tanto Rubén Figueroa Figueroa como su hijo fueron protagonistas de varios episodios represivos en la entidad, y solicitó que se atiendan las recomendaciones emitidas.

De todas la recomendaciones destaca en particular la 98VG/2023, elaborada por la Oficina Especial para Investigar la Represión de Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente de la CNDH. En este texto se documentan ampliamente los actos de violencia política cometidos durante el gobierno de Figueroa Figueroa, y se establece la obligación del Congreso local de cumplir con los puntos recomendatorios.

Entre las acciones exigidas por la CNDH destaca la realización de un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, con la participación de funcionarios estatales, policías y autoridades municipales.

La CNDH receurda que hubo
La CNDH receurda que hubo varios eventos violentos en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa, como la masacre de Aguas Blancas. (Captura: Youtube/Periódico El Sur)

La Comisión también solicita que se tomen medidas para que la nomenclatura de calles, monumentos públicos, escuelas y otros espacios que hagan referencia a perpetradores señalados en la recomendación sean identificados públicamente como violadores de derechos humanos. Además, se insta a establecer alternativas de cambio de nombres y desmonte de obras arquitectónicas, en conjunto con las víctimas sobrevivientes y familiares de la violencia política de Estado.

La CNDH subrayó que existe una deuda de memoria histórica no solo con el pueblo de Guerrero, sino con toda la sociedad mexicana, y que parte fundamental de saldarla implica dejar de homenajear a quienes violaron derechos humanos y retirar sus nombres de lugares públicos.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina del 12 de noviembre, subrayó la necesidad de que las autoridades estatales reconsideren la presencia de Rubén Figueroa en los días cívicos oficiales. La mandataria afirmó que es esencial que los reconocimientos públicos se otorguen únicamente a quienes encarnan “valores positivos y justos para la sociedad”, dijo la mandataria.

Temas Relacionados

Rubén Figueroa Figueroa Claudia Sheinbaum Rubén Figueroa Alcocer GuerreroCNDHDerechos HumanosMemoria HistóricaViolencia Políticamexico-noticias

Más Noticias

Estado de México tipifica transfeminicidio con penas de hasta 93 años de prisión

El Congreso local avaló reformas para reconocer este delito, el cuál puede incrementar su castigo, según sus agravantes

Estado de México tipifica transfeminicidio

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Javier Ceriani y Mandy Fridman desmienten la versión de Otto Padrón sobre el desconocimiento de la fecha en la que el abogado haría el trámite

Angélica Vale recibió demanda de

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

La conductora de Ventaneando espera ser invitada y aseguró que ya tiene el vestido para la fiesta

Pati Chapoy celebra el anuncio

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 13 de noviembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Pronóstico del tiempo en México:

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Las uniformadas fueron encontradas el día de ayer, sin signos de vida, en la batea de su patrulla

Autoridades rinden homenaje a Libna
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades rinden homenaje a Libna

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale recibió demanda de

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

Así fue el atentado contra Alfredo Olivas en 2015: seis balas, dos muertos y el origen de “El Paciente”

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la quinta semana del reality

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

DEPORTES

Esto es lo que necesita

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul