Desmienten supuesto atentado contra Alfredo Olivas en carretera de Tamaulipas

En redes sociales comenzaron a circular afirmaciones sobre un ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas en una carretera de Tamaulipas; sin embargo, la vocería del estado señaló que no es verdad.

"Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa.Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas“, se pudo leer en el comunicado.

El cantante Alfredo Olivas subió una foto comprobando que está bien. (Facebook/AlfredoOlivasMusica)

El rumor señalaba que al menos cinco camionetas habían cerrado el paso, pero el cantante publicó una foto en redes sociales.

Aunque Alfredo Olivas no explicó absolutamente nada, subió una foto donde su rostro se ve completo y a salvo. De fondo tiene lo que parece ser una puerta de madera, por lo que se puede inferir que está al interior de una casa. Si bien la expresión del cantante es seria, parece ser la prueba de que está en un sitio seguro y tranquilo.

La publicación reunió más de 23 mil “Me gusta” en Facebook y ya tiene varios comentarios de preocupación por parte de sus fans.

Información en desarrollo*