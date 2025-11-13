México

Desmienten supuesto atentado contra Alfredo Olivas en carretera de Tamaulipas

El cantante publicó una foto en sus redes sociales mostrando que está bien

Guardar
(IG: @alfredoolivasofficial)
(IG: @alfredoolivasofficial)

En redes sociales comenzaron a circular afirmaciones sobre un ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas en una carretera de Tamaulipas; sin embargo, la vocería del estado señaló que no es verdad.

"Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa.Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas“, se pudo leer en el comunicado.

El cantante Alfredo Olivas subió
El cantante Alfredo Olivas subió una foto comprobando que está bien. (Facebook/AlfredoOlivasMusica)

El rumor señalaba que al menos cinco camionetas habían cerrado el paso, pero el cantante publicó una foto en redes sociales.

Aunque Alfredo Olivas no explicó absolutamente nada, subió una foto donde su rostro se ve completo y a salvo. De fondo tiene lo que parece ser una puerta de madera, por lo que se puede inferir que está al interior de una casa. Si bien la expresión del cantante es seria, parece ser la prueba de que está en un sitio seguro y tranquilo.

La publicación reunió más de 23 mil “Me gusta” en Facebook y ya tiene varios comentarios de preocupación por parte de sus fans.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

Alfredo Olivasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

El arquero colombiano se perderá la Liguilla del Apertura 2025 y la próxima Copa Intercontinental

¿Quién será el portero titular

¿Dónde están las más de 3 mil sucursales de los Bancos del Bienestar?

La red nacional permite a beneficiarios de programas sociales disponer de recursos en ventanilla o cajeros automáticos

¿Dónde están las más de

Estos son los famosos que aparecerán en la cuarta temporada de la Divina Comida México

El Capi Pérez, Wendy Guevara y Yordi Rosado se suman al menú del reality en una temporada que promete ser la más diversa hasta ahora

Estos son los famosos que

Defensa despliega a más de 100 “murciélagos” en 5 municipios violentos de Michoacán

Las tropas de élite se encuentran en el estado para fortalecer la seguridad en el marco del Plan Michoacán

Defensa despliega a más de

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

El titular del órgano judicial aseguró que existen distintas líneas de investigación

Fiscal de Colima revela que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa despliega a más de

Defensa despliega a más de 100 “murciélagos” en 5 municipios violentos de Michoacán

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

Cuánto tiempo podría pasar en prisión Junior H, cantante acusado de hacer apología del delito tras cantar El Azul

“Han querido silenciar una lucha de diez años”: Ceci Flores denuncia amenazas tras hackeo a páginas de colectivos buscadores

Quién es “La China”, presunta integrante del CJNG que ordenaba la ejecución de víctimas y descuartizamientos en Colima

ENTRETENIMIENTO

Estos son los famosos que

Estos son los famosos que aparecerán en la cuarta temporada de la Divina Comida México

Confirman primeros invitados especiales para ‘Mercurio and Friends’ en segundo concierto de CDMX

Cuánto tiempo podría pasar en prisión Junior H, cantante acusado de hacer apología del delito tras cantar El Azul

Nietos de Lola Cortés no estuvieron en su salida de La Granja VIP por decisión de su hija: “Los mandé lejos”

La Granja VIP EN VIVO: Fabiola Campomanes explota contra Eleazar Gómez la tarde de hoy 12 de noviembre

DEPORTES

¿Quién será el portero titular

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados

Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento: “Te jactas de ser periodista”

El plan de David Benavidez y el mensaje para Canelo Álvarez: “Ahora, parece que tengo el control”