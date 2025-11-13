Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ambos estarían relacionados con una célula del CJNG. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Jaime Tonatiuh “N”, alias “El Pilas” o “X7″, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de seguridad estatal al ser identificado como objetivo prioritario en el municipio de Manzanillo, Colima.

Su arresto se efectuó cuando los elementos de seguridad realizaban patrullajes de vigilancia en la colonia Lomas del Mar y lo ubicaron con 68 dosis de metanfetamina y una bolsa de plástico.

Se trata de la segunda captura realizada en dicho municipio de personas ligadas a la organización criminal, ya que la primera ocurrió el martes 11 de noviembre cuando los marinos localizaron a Yajaira Berenice “N”, alias “La China”, quien está relacionada con el ordenamiento de ejecuciones, descuartizamientos y el control de la venta de droga.

La mujer fue detenida en la colonia La Joya II Delegación Santiago cuando se trasladaba a bordo de una motocicleta sin placas que transitaba a exceso de velocidad y en compañía de una segunda persona. Su acompañante logró huir luego de que derraparon, sin embargo, “La China” fue arrestada en el sitio.

La motocicleta en la que se trasladaba fue asegurada. Foto: Marina

A la mujer también le fueron aseguradas aproximadamente 36 dosis de metanfetamina, una bolsa con aproximadamente 44.51 gramos de la misma droga, dinero en efectivo y equipo de comunicación.

Sus detenciones se efectuaron en el marco de la estrategia de seguridad “Colima Seguro”, en el que se implementó el despliegue de mil elementos navales y 123 unidades.

La relación entre “El Pilas” y “La China”

Yajaira Berenice “N” es identificada como generadora de violencia en la región por su posible participación en múltiples hechos delictivos, entre ellos órdenes de ejecución, descuartizamientos y el control de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo.

La relación entre ambos detenidos es que Jaime Tonatiuh “N”, alias “El Pilas” era operador de “La China” al realizar funciones de halconeo y sicariato. Esto también lo realizaba debido a que la mujer operaba como encargada del último piso del edificio 16 de la CROM (Santiago) que utilizaba como centro de operaciones, así como para retener a sus víctimas y ejecutarlas.

Foto: Marina

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, “El Pilas” cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud, por consumir drogas en vía pública y violencia familiar.

Ambos son relacionados con una estructura delictiva liderada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, y operada por Francisco “N”, alias “Chacalo”, la cual lleva a cabo funciones de halconeo y distribución de droga en Manzanillo. El grupo está vinculado con diversos homicidios y ejecuciones en dos municipios donde se empleó el modus operandi de desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para que se inicie la investigación del caso.