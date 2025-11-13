Quién es “La China”, presunta integrante del CJNG que ordenaba la ejecución de víctimas y descuartizamientos en Colima

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Yajaira Berenice “N”, alias “La China” y presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida en el municipio de Manzanillo, Colima, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de seguridad estatal.

Su captura se llevó a cabo el martes 11 de noviembre durante un recorrido de vigilancia en la colonia La Joya II Delegación Santiago, donde fue ubicada a bordo de una motocicleta sin placas que transitaba a exceso de velocidad.

“La China” viajaba acompañada, y al observar a las autoridades marcarles el alto, intentó huir derrapando su motocicleta. La segunda persona logró escapar, pero ella fue detenida en el sitio.

Las autoridades le aseguraron aproximadamente 36 dosis de metanfetamina, una bolsa con aproximadamente 44.51 gramos de metanfetamina, dinero en efectivo y equipo de comunicación, además de que fue decomisada su motocicleta.

El historial delictivo de “La China”

Foto: Marina

Yajaira Berenice “N” era identificada como objetivo prioritario por parte de las autoridades estatales al estar implicada en múltiples hechos delictivos como órdenes de ejecución y descuartizamientos.

Infobae México pudo conocer que a “La China” también está relacionada en el control de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo. Además, cuenta con antecedentes penales por robo y se sospecha su posible participación en un doble asesinato ocurrido el día de su detención.

Su principal centro de operaciones era el último piso del inmueble 16 en los Edificios de la CROM (Santiago), donde también retenía y ejecutaba a sus víctimas. Esto podía realizarlo debido a que operaba como encargada del sitio.

Las autoridades identificaron entre sus operadores a tres personas conocidas como “X8″, “X1″ y “X7″.

Sus actividades ilícitas no se limitaban al centro de operaciones, ya que también es relacionada con una estructura delictiva liderada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, la cual era operada por Francisco “N”, alias “Chacalo”, dedicada al halconeo y distribución de droga en Manzanillo.

Además, esta célula ha sido vinculada a diversos asesinatos en Colima y Villa de Álvarez, así como ejecuciones en el Centro de Santiago en las que se empleó el mismo modus operandi de desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos.

Foto: Marina

En la acción las autoridades también lograron identificar dos casas de seguridad que eran utilizadas por la célula delictiva.

Una de ellas fue localizada en Colima, donde habitaba un hombre, identificado como “El Perro”, así como una mujer, quienes fungían como el resguardo de personal antes de su traslado a Manzanillo.

En tanto, la segunda fue ubicada en Manzanillo, en los edificios de la CROM, donde tenía su centro de operaciones “La China”.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente junto con los objetos asegurados para que se inicie la carpeta de investigación y se determine su situación jurídica.