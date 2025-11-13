México

Cómo preparar un delicioso atole de zarzamora, una bebida única, ideal para la temporada de frío

Esta preparación tradicional se presenta con ingredientes que innovan en el sabor y aportan nutrientes esenciales para prevenir enfermedades

Guardar
Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

Con la llegada del clima frío, nada reconforta más que una taza humeante de atole, una de las bebidas más tradicionales de México. Entre sus muchas variantes, el atole de zarzamora ha ganado popularidad por su equilibrio entre lo dulce y lo ácido, así como por su vibrante color y aroma frutal.

Esta receta combina la herencia prehispánica del maíz con el sabor característico de una fruta que crece en distintas regiones del país.

El atole es, desde tiempos antiguos, una bebida con gran valor cultural. Su nombre proviene del náhuatl atolli, que significa “aguado” o “bebida de maíz”.

Originalmente se elaboraba con maíz molido y agua, pero con el paso del tiempo se le añadieron ingredientes como la leche, la canela, el piloncillo y diversas frutas, adaptándose a los gustos regionales. Hoy, el atole de zarzamora es un ejemplo perfecto de esa evolución culinaria.

Una bebida tradicional con un
Una bebida tradicional con un sabor especial. Foto: (Gemini IA)

Ingredientes

Para preparar esta bebida para unas seis porciones, se necesitan:

  • 2 tazas de zarzamoras frescas o congeladas
  • 4 tazas de leche
  • 1 taza de agua
  • ½ taza de azúcar (o al gusto)
  • ½ taza de masa de maíz disuelta en agua o 3 cucharadas de fécula de maíz
  • 1 ramita de canela
  • 1 pizca de sal

Algunas versiones sustituyen la leche por agua o agregan un poco de vainilla o ralladura de limón para resaltar el sabor de la fruta.

Preparación paso a paso

  1. Cocer las zarzamoras: En una olla, se colocan las zarzamoras con el agua, el azúcar y la canela. Se dejan hervir durante 10 minutos hasta que las frutas estén suaves.
  2. Licuar la mezcla: Se retira la canela y se licúan las zarzamoras cocidas hasta obtener un puré homogéneo. Luego se cuela para eliminar las semillas.
  3. Incorporar la leche y la masa: En otra olla, se calienta la leche a fuego medio. Poco a poco se añade la mezcla de zarzamora y, al mismo tiempo, la masa o fécula disuelta, moviendo constantemente para evitar grumos.
  4. Espesar y servir: Se deja hervir durante unos minutos hasta que el atole adquiera una consistencia cremosa. Se rectifica el azúcar y se sirve bien caliente.
Zarzamora, una fruta saludable y
Zarzamora, una fruta saludable y deliciosa, rica en antioxidantes y vitaminas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una bebida espesa, de color violeta intenso y sabor dulce con un ligero toque ácido, ideal para acompañar tamales o pan dulce.

El atole de zarzamora no solo es reconfortante, sino también nutritivo. Las zarzamoras son ricas en antioxidantes, vitamina C y fibra, mientras que el maíz aporta energía y carbohidratos complejos.

Esta combinación convierte al atole en una bebida completa y revitalizante, perfecta para las mañanas frías o las festividades tradicionales.

En diversas comunidades mexicanas, preparar atole sigue siendo un acto de convivencia familiar. El aroma que desprende mientras se cocina evoca recuerdos de infancia y reuniones en torno a la mesa. El atole, en cualquiera de sus variantes, simboliza calidez, hogar y tradición.

Temas Relacionados

Atole de zarzamoraAtoleZarzamoraCocinamexico-recetas

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cd Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 13 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Ángela presume fotografías con Pepe Aguilar y Christian Nodal previo a los Latin Grammy 2025

Los cantantes asistieron al evento Person Of The Year Latin Grammy, un homenaje especial a Raphael

Ángela presume fotografías con Pepe

Por qué hay más necesidad de orinar cuando hace frío: ¿Es peligroso?

Muchas personas muestran preocupación al notar un aumento en la frecuencia con la que van al baño ante el descenso de las temperaturas

Por qué hay más necesidad

Brincos Dieras cuenta que dio shows a narcos cada semana durante un año: “Era un Dios para ellos”

El comediante compartió en entrevista con Adela Micha cómo fue su experiencia trabajando para entretener a criminales

Brincos Dieras cuenta que dio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Brincos Dieras cuenta que dio

Brincos Dieras cuenta que dio shows a narcos cada semana durante un año: “Era un Dios para ellos”

México, tercer lugar mundial en crimen organizado, detrás de Myanmar y Colombia

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

ENTRETENIMIENTO

Ángela presume fotografías con Pepe

Ángela presume fotografías con Pepe Aguilar y Christian Nodal previo a los Latin Grammy 2025

Brincos Dieras cuenta que dio shows a narcos cada semana durante un año: “Era un Dios para ellos”

El Buen Fin: la historia del crimen que inspiró a una canción de Amandititita

Ferka y Flor Rubio discuten en vivo tras pelea de El Patrón y Eleazar Gómez

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

DEPORTES

Esto es lo que necesita

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul