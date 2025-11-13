México

Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

El intérprete de regional mexicano demostró que se encuentra bien y a salvo

Guardar
(IG: @alfredoolivasofficial)
(IG: @alfredoolivasofficial)

Alfredo Olivas reapareció en redes sociales tras rumores sobre un presunto ataque armado que habría sufrido en Tamaulipas.

El cantante no mencionó nada al respecto, pero publicó una selfie, con la que demostró que se encuentra bien y a salvo.

La fotografía mostraba como fondo lo que parecía ser una puerta de madera, lo que permitió inferir que el artista se encontraba al interior de una vivienda.

Alfredo Olivas en Ciudad Juárez.
Alfredo Olivas en Ciudad Juárez. (Instagram)

Las reacciones no se hicieron esperar y, en cuestión de segundos, la sección de comentarios se inundó con mensajes de cariño y buenos deseos para el famoso intérprete de regional mexicano.

  • "Te mando un abrazo fuerte!! Me espanté mucho."
  • "Diosito llévate a mi ex pero no a mi Alfredito."
  • "José Alfredo la que casi se va con San Pedro soy yo."
  • "Dúranos toda la vida, corazón."
  • "Precioso, ¿Estás bien? Me acabo de comer un bolillo para el susto."

Vocería de Tamaulipas desmiente ataque armado contra Alfredo Olivas

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas publicó un comunicado en su cuenta de X.

Rumores señalaron que supuestamente cinco
Rumores señalaron que supuestamente cinco camionetas habían cerrado el paso al cantante CRÉDITO: VoceriaSegTamps

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas“, se lee en el comunicado.

De esta manera, la dependencia estatal desmintió las especulaciones, las cuales señalaban que al menos cinco camionetas habían cerrado el paso al cantante para perpetrar dicha agresión.

Cabe recordar que el intérprete de regional mexicano sufrió un ataque armado en febrero de 2015 en Chihuahua. Esto mientras ofrecía un concierto.

Alfredo Olivas ofrecerá un concierto
Alfredo Olivas ofrecerá un concierto en la Plaza México el próximo 20 de diciembre. (Alfredo Olivas, Facebook)

De acuerdo con el testimonio recogido por las autoridades de Chihuahua, el cantante lanzó su chamarra a una de sus fans, lo que fue considerado como un coqueteo por la pareja sentimental de la misma.

Tras lo sucedido, sacó un arma y disparó 24 veces en dirección al escenario; seis impactaron directamente en el cuerpo de Alfredo Olivas en las piernas, el abdomen y la espalda.

Temas Relacionados

Alfredo OlivasTamaulipasNarco en MéxicoPlaza de Toros Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Dólar canadiense en México hoy 13 de noviembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Dólar canadiense en México hoy

Gobierno de Cuajimalpa va por la construcción del Cablebús de Santa Fe a las partes altas de la alcaldía

La obra podría iniciar a finales de 2026 beneficiando a habitantes de la zona poniente

Gobierno de Cuajimalpa va por

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Venus y Mercurio serán visibles desde el cielo mexicano este noviembre: fecha y horario ideal para la conjunción planetaria

Ambos planetas se podrán apreciar a simple vista, siempre que el clima y la visibilidad lo permitan

Venus y Mercurio serán visibles

Checo Pérez realiza pruebas con un Ferrari bajo los colores de Cadillac

El tapatío completó su primer día de pruebas en Imola al volante de un Ferrari SF-23 negro

Checo Pérez realiza pruebas con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cuatro personas con

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

El asedio a la familia de Alfredo Olivas: atentados, masacres y amenazas del crimen organizado

Detienen en Monterrey a Emilio “N”, cabecilla ligado al Cártel del Noreste

Brincos Dieras cuenta que dio shows a narcos cada semana durante un año: “Era un Dios para ellos”

México, tercer lugar mundial en crimen organizado, detrás de Myanmar y Colombia

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Angélica Vale protagoniza apasionado beso tras separarse de Otto Padrón y redes estallan: “Ridícula”

El diablo viste a la moda 2 revela su primer tráiler: sinopsis, estreno en México y todos los detalles | VIDEO

El asedio a la familia de Alfredo Olivas: atentados, masacres y amenazas del crimen organizado

Así reaccionó Ángela Aguilar a la broma de Christian Nodal: ¿Quieres que te aviente algo, verdad?

DEPORTES

Irlanda vs Portugal: cuándo, a

Irlanda vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de eliminatoria mundialista desde México

Checo Pérez realiza pruebas con un Ferrari bajo los colores de Cadillac

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 13 de noviembre

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”