Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

Alfredo Olivas reapareció en redes sociales tras rumores sobre un presunto ataque armado que habría sufrido en Tamaulipas.

El cantante no mencionó nada al respecto, pero publicó una selfie, con la que demostró que se encuentra bien y a salvo.

La fotografía mostraba como fondo lo que parecía ser una puerta de madera, lo que permitió inferir que el artista se encontraba al interior de una vivienda.

Alfredo Olivas en Ciudad Juárez. (Instagram)

Las reacciones no se hicieron esperar y, en cuestión de segundos, la sección de comentarios se inundó con mensajes de cariño y buenos deseos para el famoso intérprete de regional mexicano.

"Te mando un abrazo fuerte!! Me espanté mucho."

"Diosito llévate a mi ex pero no a mi Alfredito."

"José Alfredo la que casi se va con San Pedro soy yo."

"Dúranos toda la vida, corazón."

"Precioso, ¿Estás bien? Me acabo de comer un bolillo para el susto."

Vocería de Tamaulipas desmiente ataque armado contra Alfredo Olivas

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas publicó un comunicado en su cuenta de X.

Rumores señalaron que supuestamente cinco camionetas habían cerrado el paso al cantante CRÉDITO: VoceriaSegTamps

“Ante los reportes que circulan en redes sociales sobre un presunto ataque al cantante Alfredo Olivas en carretera de Victoria, se informa que dicha versión es falsa. Hasta el momento, las instituciones de seguridad no han recibido reportes sobre hechos o situaciones de riesgo en las carreteras de Tamaulipas“, se lee en el comunicado.

De esta manera, la dependencia estatal desmintió las especulaciones, las cuales señalaban que al menos cinco camionetas habían cerrado el paso al cantante para perpetrar dicha agresión.

Cabe recordar que el intérprete de regional mexicano sufrió un ataque armado en febrero de 2015 en Chihuahua. Esto mientras ofrecía un concierto.

Alfredo Olivas ofrecerá un concierto en la Plaza México el próximo 20 de diciembre. (Alfredo Olivas, Facebook)

De acuerdo con el testimonio recogido por las autoridades de Chihuahua, el cantante lanzó su chamarra a una de sus fans, lo que fue considerado como un coqueteo por la pareja sentimental de la misma.

Tras lo sucedido, sacó un arma y disparó 24 veces en dirección al escenario; seis impactaron directamente en el cuerpo de Alfredo Olivas en las piernas, el abdomen y la espalda.