Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

La actriz confirmó su separación luego de que el periodista Javier Ceriani filtró la solicitud que interpuso el productor de televisión

Angélica María es vecina de
Angélica María es vecina de su hija en EEUU. (Angélica Vale, YouTube)

El divorcio de Angélica Vale y el ejecutivo de televisión Otto Padrón apunta a no perder interés en la opinión pública. Mientras el proceso legal avanza en Estados Unidos, la postura de la pareja de mantener en privado los motivos de su separación ha propiciado el surgimiento de teorías sobre las circunstancias que explican la ruptura tras 14 años juntos.

Una versión que ha capturado la atención de usuarios de redes sociales sostiene que Angélica María pudo haber influido en el desgaste del matrimonio de su hija.

Usuarios cuestionaron la injerencia que
Usuarios cuestionaron la injerencia que la cantante Angélica María tenía en el matrimonio de su hija. (@univisionfamosos, Instagram)

Señalan a Angélica María por antiguo video

La discusión cobró fuerza por un video compartido por la cadena Univision donde Angélica Vale y Otto Padrón participan en una dinámica de preguntas personales que son hechas por Angélica María.

En ese entonces, la pareja celebraba su décimo aniversario de bodas y no daba atisbos de diferencias o tensiones. Sin embargo, en medio de su mediática separación, algunos usuarios cuestionan la influencia de Angélica María. “La suegra no debe opinar sobre nada”, “hasta yo corro”, se lee en la publicación.

Cómo era la dinámica familiar

Contrario a lo informado por diversos medios, Angélica María no vivía en la casa de su hija. Muchos años antes, la actriz adquirió una propiedad en el mismo vecindario para ser una red de apoyo para el matrimonio, especialmente durante los primeros años de sus hijos.

De acuerdo con Javier Ceriani, quienes sí llegaron a habitar la propiedad de Angélica Vale y Otto Padrón fueron familiares del cubano. No obstante, Angélica María sí pasaba mucho tiempo al lado de su hija y sus nietos.

El canal de YouTube de Angélica Vale registra la estrecha relación madre-hija. Entre 2021 y 2023, las artistas grabaron diversos videos de su día a día y entrevistas a artistas como parte de un proyecto alterno a sus compromisos en televisión, radio y la música.

Angélica Vale y su madre
Angélica Vale y su madre dedicaban mucho tiempo a crear contenido para YouTube. (Angélica Vale, YouTube)

Angélica Vale se enfoca en sus hijos

Angélica Vale ha optado por no reaccionar a rumores. El miércoles, en su programa de radio, señaló que estaba concentrada en transitar de mejor forma esta etapa: “Como lo dije ayer, estoy comenzando una nueva etapa, con mucho amor y tratando de salir adelante, como debe de ser”.

Ese mismo día, Angélica María acudió al programa para celebrar su cumpleaños número 50. Poco antes, envió un emotivo mensaje en el que le refrendó su amor incondicional: “Mi bebilla hermosa, mi niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir, a ti te deseo, Angélica Vale, toda la felicidad del mundo en tus 50 años. Sé que vas a ser muy feliz. Primero, porque comienzas una nueva etapa en tu vida y luego porque te mereces lo mejor del mundo por ser un gran ser humano. Te amo, mi amor, felicidades”.

Hasta el momento, Otto Padrón no ha hecho declaraciones públicas sobre su decisión de solicitar el divorcio y las condiciones que le exige a Angélica Vale para concretar el proceso, entre ellas, la custodia compartida de sus dos hijos y que la artista cubra los gastos legales.

La actriz indicó en su
La actriz indicó en su programa de radio que se enteró la noticia mientras ambos cenaban con amigos. (Hoy Día, YouTUbe)

