Reportan aterrizaje de emergencia en aeropuerto de Monterrey: versiones apuntan a presunta amenaza

Avión aterriza en Aeropuerto Internacional de Monterrey por presunta amenaza. (REUTERS/Toby Melville)

La noche de este martes 11 de noviembre de 2025, se dio a conocer que un vuelo proveniente de Tijuana con destino Veracruz tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, versiones señalan una presunta amenaza al interior del avión.

Alrededor de las 21:00 horas la cuenta oficial del Aeropuerto mencionado se limitó a informar lo siguiente:

“Se activaron los procedimientos de emergencia para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz. Las autoridades aeroportuarias se encuentran atendiéndolo; las operaciones del aeropuerto se están llevando a cabo de manera normal”.

Versiones apuntan a una presunta amenaza

Medios locales y versiones de redes sociales indican que aparentemente fue cerrada la Terminal A de dicho aeropuerto debido a un explosivo dentro de la aeronave, por lo que el piloto desvió el vuelo y se vio obligado a aterrizar en Monterrey, aplicando los protocolos de seguridad correspondientes.

También trascendió que las autoridades se movilizaron tras recibir un reporte de un hombre que presuntamente estaba armado a bordo de este vuelo.

Personal de la Guardia Nacional acudió a las instalaciones de la central para verificar si algún pasajero se encontraba en actitud agresiva dentro de la aeronave, según lo habían reportado, el vuelo se mantuvo en tierra durante 45 minutos.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado una versión oficial sobre lo ocurrido con el vuelo VOI3382. De forma particular, un usuario realizó un comentario en la publicación oficial del aeropuerto lo cual podría confirmar la versión de una persona causando inseguridad a los pasajeros:

“Aquí estoy, no le apuran, una hora para bajar el vato y otra hora para bajarnos a todos, el vuelo que era de 3 a 4 horas se convirtió en ya a mas de 6 horas”.

A finales de octubre un avión proveniente de Cancún aterrizó de emergencia en Florida

La emergencia aérea se produjo el jueves 30 de octubre cuando un vuelo internacional de JetBlue Airways entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos) experimentó una caída repentina de altitud, lo que generó preocupación sobre la seguridad aérea, al menos quince personas ingresaron en hospitales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió un expediente oficial para determinar las causas del incidente después de que la aeronave fuera desviada al Aeropuerto Internacional de Tampa.

Según la Administración Federal de Aviación, el vuelo involucrado, un Airbus A320 con capacidad para 162 pasajeros, perdió altura de manera abrupta durante las primeras horas de la tarde y esto ocasionó varios heridos.