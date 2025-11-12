México

Reportan aterrizaje de emergencia en aeropuerto de Monterrey: versiones apuntan a presunta amenaza

Información oficial indica que las autoridades aeroportuarias atienden el vuelo VOI3382

Guardar
Avión aterriza en Aeropuerto Internacional
Avión aterriza en Aeropuerto Internacional de Monterrey por presunta amenaza. (REUTERS/Toby Melville)

La noche de este martes 11 de noviembre de 2025, se dio a conocer que un vuelo proveniente de Tijuana con destino Veracruz tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, versiones señalan una presunta amenaza al interior del avión.

Alrededor de las 21:00 horas la cuenta oficial del Aeropuerto mencionado se limitó a informar lo siguiente:

“Se activaron los procedimientos de emergencia para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz. Las autoridades aeroportuarias se encuentran atendiéndolo; las operaciones del aeropuerto se están llevando a cabo de manera normal”.

Versiones apuntan a una presunta amenaza

Medios locales y versiones de redes sociales indican que aparentemente fue cerrada la Terminal A de dicho aeropuerto debido a un explosivo dentro de la aeronave, por lo que el piloto desvió el vuelo y se vio obligado a aterrizar en Monterrey, aplicando los protocolos de seguridad correspondientes.

También trascendió que las autoridades se movilizaron tras recibir un reporte de un hombre que presuntamente estaba armado a bordo de este vuelo.

Personal de la Guardia Nacional acudió a las instalaciones de la central para verificar si algún pasajero se encontraba en actitud agresiva dentro de la aeronave, según lo habían reportado, el vuelo se mantuvo en tierra durante 45 minutos.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado una versión oficial sobre lo ocurrido con el vuelo VOI3382. De forma particular, un usuario realizó un comentario en la publicación oficial del aeropuerto lo cual podría confirmar la versión de una persona causando inseguridad a los pasajeros:

“Aquí estoy, no le apuran, una hora para bajar el vato y otra hora para bajarnos a todos, el vuelo que era de 3 a 4 horas se convirtió en ya a mas de 6 horas”.

A finales de octubre un avión proveniente de Cancún aterrizó de emergencia en Florida

La emergencia aérea se produjo el jueves 30 de octubre cuando un vuelo internacional de JetBlue Airways entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos) experimentó una caída repentina de altitud, lo que generó preocupación sobre la seguridad aérea, al menos quince personas ingresaron en hospitales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió un expediente oficial para determinar las causas del incidente después de que la aeronave fuera desviada al Aeropuerto Internacional de Tampa.

Según la Administración Federal de Aviación, el vuelo involucrado, un Airbus A320 con capacidad para 162 pasajeros, perdió altura de manera abrupta durante las primeras horas de la tarde y esto ocasionó varios heridos.

Temas Relacionados

Aeropuerto de MonterreyTijuanaVeracruzEmergenciaAviónmexico-noticias

Más Noticias

Rosa Icela Rodríguez busca evitar bloqueos de la CNTE y pide disposición al diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia movilizaciones para este 13 de noviembre en al menos 20 estados

Rosa Icela Rodríguez busca evitar

Monte de Piedad busca la conclusión de la huelga mediante recurso legal

La empresa solicitó que las autoridades laborales lleven a cabo un recuento para identificar cuántos trabajadores respaldan o rechazan la continuación del movimiento

Monte de Piedad busca la

Trabajadores del SAT realizan segundo bloqueo en la CDMX, planean paro indefinido

Las protestas afectaron la operación de módulos del SAT en la Ciudad de México y otras ciudades del país

Trabajadores del SAT realizan segundo

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”

El periodista de ESPN señaló que el cuadro cementero es favorito, aunque no descartó que el equipo tapatío pueda competir

Javier Alarcón revela su pronóstico

Cómo obtener la Licencia de Conducir Permanente sin hacer cita en CDMX

Es posible tramitar este documento sin registrarse en línea pero con los requerimentos

Cómo obtener la Licencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos municipios entre Edomex y

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así puedes votar por la

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

El Frankenstein que no fue: él es Andrew Garfield, el actor que iba a interpretar a la criatura en el proyecto de Guillermo del Toro

DEPORTES

Javier Alarcón revela su pronóstico

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026