Por qué la Línea 1 del Metro CDMX suspenderá su servicio el 12 de noviembre a días de la reapertura Juanacatlán - Observatorio

Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano para realizar pruebas de trenes en Observatorio (X/ @AdrianRubalcava)

En cuestión de días se realizará la inauguración de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México hasta Observatorio, personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) alista los últimos pormenores para que la línea rosa opere en sus 20 estaciones.

La inminente reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX representa el final de un extenso proceso de modernización que se prolongó durante más de tres años y que impactó de manera directa en la rutina de millones de usuarios. El próximo 16 de noviembre, los trenes volverán a circular en la totalidad de las estaciones, incluyendo el tramo Juanacatlán - Observatorio, según anunció Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital mexicana en conferencia de prensa.

Sin embargo, antes de que el servicio vuelva a la normalidad, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, informó que el 12 de noviembre el servicio de la Línea 1 será suspendido, es decir que las estaciones de Pantitlán - Chapultepec cerrarán antes de la medianoche.

El gobierno de la CDMX prepara la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX. (Crédito: X/ @AdrianRubalcava)

¿Por qué la Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano el 12 de noviembre?

Como parte de los preparativos para este regreso, el STC Metro ha programado una modificación temporal en el horario de servicio. El miércoles 12 de noviembre, la Línea 1 concluirá sus operaciones a las 22:00 horas, dos horas antes del cierre habitual a las 24:00 horas.

Esta decisión, comunicada oficialmente por el STC, responde a la necesidad de realizar pruebas integrales previas a la reapertura total del servicio. De acuerdo con lo que informó el director del Metro CDMX se realizará pruebas del sistema de control de trenes en el tramo Juanacatlán - Observatorio, así como la conexión con el resto del servicio que actualmente está operando.

El personal del Metro CDMX llevará a cabo estos ensayos técnicos en la línea rosa con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia del sistema renovado. De acuerdo con la información difundida por el STC, la última salida de trenes desde las terminales Pantitlán y Chapultepec se efectuará a las 21:30 horas. Posteriormente, entre las 22:00 y las 24:00 horas, el traslado de los usuarios se realizará mediante autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que cubrirán el trayecto habitual de la Línea 1.

(X/ @AdrianRubalcava)

Cronología de la Línea 1 del Metro CDMX y su remodelación

PRIMER CIERRE 11 de julio 2022 : suspenden servicio del Tramo I Pantitlán - Salto del Agua, inicia el servicio auxiliar de RTP.

REAPERTURA HASTA ISABEL LA CATÓLICA 29 de octubre 2023 : 11 estaciones remodeladas abren sus puertas únicamente servicio de Pantitlán a Isabel La Católica y Pino Suárez - Pantitlán.

29 octubre al 8 de noviembre 2023: servicio irregular en la Línea 1 del Metro; estaciones con servicio de Pantitlán a Pino Suárez y de Balderas a Observatorio. Sin servicio en Salto del Agua e Isabel La Católica

5 de noviembre 2023: suspenden servicio de las rutas RTP Pantitlán - Balderas y Pantitlán - Pino Suárez.

29OCTUBRE2023.- Aspectos de la apertura de la NuevaLínea 1 del Metro, Tramo Pantitlán - Isabel la Católica. FOTO:CUARTOSCURO

SEGUNDO CIERRE 9 de noviembre 2023 : suspenden servicio en el Tramo II Observatorio a Balderas. Inicia el servicio auxiliar RTP.

8 julio 2024: inician pruebas con trenes modelo NM-22 en el tramo de Salto del Agua a Balderas.

REAPERTURA HASTA BALDERAS 13 septiembre 2024 : segunda reapertura de Balderas y Salto del Agua, el servicio se extiende de Pantitlán a Balderas.

1 noviembre 2024: terminó el tendido de vías hasta Observatorio.

3 de diciembre 2024: Clara Brugada anuncia reapertura hasta Chapultepec en 2025.

REAPERTURA HASTA CHAPULTEPEC 23 de abril 2025 : tercera reinauguración abren el tramo Cuauhtémoc - Chapultepec. El servicio se extiende de Pantitlán a Chapultepec, aún hay tres estaciones pendientes.

agosto 2025: inicio de pruebas de trenes hasta Observatorio.

16 de noviembre 2025 programación para la reapertura total.