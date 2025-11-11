Línea 1 del Metro CDMX: este 12 de noviembre habrá nuevo horario

El servicio de la Línea 1 del Metro será modificado el 22 de abril (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se prepara para la reapertura de la Línea 1, luego de más de tres años de obras y trabajos de remodelación, el próximo 16 de noviembre la línea rosa abrirá sus estaciones faltantes y operará hasta la terminal Observatorio.

Por ello, el personal del STC se ha encargado de realizar los últimos trabajos y detalles para que el servicio pueda operar en su totalidad. Este martes 11 de noviembre, las autoridades emitieron un comunicado en el que anunciaron la modificación en el horario de servicio a días de la reapertura.

El próximo miércoles 12 de noviembre, el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX concluirá antes de la medianoche, por lo que los usuarios tendrán que tomar precauciones en sus traslados, ya que las estaciones de Pantitlán a Chapultepec cerrarán temprano.

Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano este 12 de noviembre

El gobierno de la CDMX prepara la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX. (Crédito: X/ @AdrianRubalcava)

Por medio de un comunicado oficial, el STC Metro informó que el 12 de noviembre el servicio de la Línea 1 concluirá temprano, por lo que el servicio terminará a las 22:00 horas, es decir dos horas antes del horario habitual que es a las 24:00 horas.

La suspensión del servicio para el miércoles se debe a que el personal del STC Metro realizará una serie de pruebas antes de inaugurar el tramo Juanacatlán - Observatorio.

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informa que mañana miércoles 12 de noviembre, el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas. La modificación al horario de servicios es necesaria para realizar pruebas integrales previo a la reapertura de la Línea 1 hasta la terminal Observatorio”, informaron.

STC Metro dio a conocer los nuevos avances de la Línea 1 (X/ @MetroCDMX)

De acuerdo con las autoridades, la última corrida de trenes saldrá a las 21:30 horas desde Pantitlán y Chapultepec, estaciones que actualmente operan como terminales del servicio. Posterior a este horario, el servicio de la Línea 1 del Metro se ofrecerá con la ayuda de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en un horario de 22:00 a 24:00 horas.

Reapertura Línea 1 del Metro CDMX: todo lo que debes saber antes de que el servicio llegue a Observatorio

La inminente reapertura de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México marca el cierre de una etapa de modernización que se extendió durante más de tres años y que transformará la experiencia de los millones de usuarios que dependen de este sistema de transporte.

El próximo 16 de noviembre, los trenes volverán a circular en la totalidad de las estaciones, incluyendo el tramo Juanacatlán - Observatorio, según anunció Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital mexicana en conferencia de prensa. La modernización de la Línea 1 implicó una serie de desafíos para los pasajeros habituales, quienes debieron modificar sus rutas y destinar más tiempo a sus traslados desde que comenzaron las obras bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Clara Brugada presentó un nuevo proyecto al interior de la renovada Línea 1 del Metro. (Cuartoscuro/ANDREA MURCIA)

Con la reapertura, los usuarios podrán acceder a instalaciones renovadas y a nuevas conexiones, destacando la integración de la terminal Observatorio con el Tren Interurbano México - Toluca. Esta terminal, que se convertirá en un nodo estratégico de movilidad, ha sido diseñada para facilitar el tránsito entre diferentes sistemas de transporte.

El acceso a las nuevas instalaciones se realizará mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada y también será posible utilizar tarjetas bancarias, ampliando las opciones de pago para los usuarios. Esta medida busca agilizar el ingreso y adaptarse a las tendencias de digitalización en el transporte público.

En cuanto al material rodante, la Línea 1 cuenta actualmente con 39 trenes, de los cuales veintinueve son unidades nuevas equipadas con tecnología avanzada. Estos trenes, modelo NM-22, fueron adquiridos desde el inicio del proceso de modernización y ya están en operación, según informaron las autoridades en conferencia de prensa.