La Chilindrina no buscará a Florinda Meza para reconciliarse: “Si tiene ganas, me llamará”

Florinda Meza elogia el talento de María Antonieta de las Nieves y sorprende a los seguidores de El Chavo del 8 (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Florinda Meza sorprendió al público latinoamericano al elogiar abiertamente el talento de María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina” en El Chavo del 8. En una reciente intervención de prensa, la actriz afirmó: “Es una actriz buenísima. Ella podría haber hecho todos los papeles que quisiera. Por lo tanto, qué bueno que se decide a explotar su talento artístico”.

El reconocimiento de Meza fue interpretado como un gesto de reconciliación simbólica, tras años de rumores sobre una supuesta rivalidad entre ambas figuras del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

La relación entre las actrices se vio afectada en los años 80, cuando María Antonieta de las Nieves abandonó el programa y surgieron versiones de conflictos personales y laborales con Gómez Bolaños y la propia Meza.

El reconocimiento público de Florinda Meza a La Chilindrina es visto como un gesto de reconciliación tras años de rumores de rivalidad (Créditos: Cuartoscuro)

Un episodio clave en el distanciamiento ocurrió durante un viaje a Argentina, donde ambas adquirieron abrigos de alto valor. Al regresar a México, De las Nieves logró pasar las prendas sin inconvenientes, mientras que Meza fue detenida por la aduana.

Según relató María Antonieta en una entrevista con Yordi Rosado en 2021, la situación se agravó cuando Florinda Meza la señaló como responsable ante las autoridades, lo que fue considerado una traición: “Ahí se rompió algo. No me esperaba que me echara de cabeza así”.

La dinámica del elenco también cambió tras el inicio de la relación sentimental entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. En el podcast La Saga con Adela Micha, De las Nieves aclaró que nunca tuvo un interés romántico en el comediante, a quien veía como una figura paterna, pero reconoció que el romance alteró la convivencia del grupo.

La relación entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves se fracturó en los años 80 por conflictos personales y laborales (Foto: Instagram @florindamezach1)

Antes del fallecimiento de Chespirito, María Antonieta de las Nieves reveló que le impidieron despedirse de él, sugiriendo que Meza tuvo responsabilidad en esa decisión: “Eso a lo mejor ni él lo sabe, pero ya no me dejaron hablar con él”.

Ahora, en un reciente encuentro con la prensa, María Antonieta agradeció el elogio de Meza: “Eso no supe, ella también es muy buena actriz, gracias a Florinda”.

“Si algún día me la encuentro, con seguridad que la voy a saludar muy bien y ella me va a saludar muy bien, nosotros realmente nunca tuvimos que limar asperezas, no era el asunto mío”, compartió.

La Chilindrina no tiene intención de buuscar a Florinda Meza (Foto: Instagram/ La Chilindrina)

La Chilindrina expresó que no buscará a Florinda y esperará a que ella haga un esfuerzo por conseguir su contacto.

“A lo mejor en algún evento nos podemos ver, ella no sabe dónde vivo yo. Si se llega a dar, pues será bueno. Si ella tiene ganas, me imagino que averiguará mi teléfono y dónde vivo y lo hará, pero tanto de que yo la llame, no, yo la dejo en paz, que esté muy bien, muy tranquila y haciendo lo que a a ella le gusta”, expresó.