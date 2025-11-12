Internautas piden que Lolita Cortés sea reemplazada por la ex pareja de Jawy Méndez, eliminado de La Granja VIP

Lola Cortés abandonó la granja después de cuatro semanas dentro. (La Granja VIP)

La reciente salida de Lolita Cortés de La granja VIP ha generado una ola de especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en el popular reality de TV Azteca.

Aunque la producción aún no ha confirmado oficialmente a su reemplazo, en redes sociales han comenzado a circular rumores que apuntan a dos figuras del entretenimiento: Mane, conocida por su relación pasada con Jawy Méndez, y Niurka Marcos, ex pareja del productor Juan Osorio.

La cantante es parte de este reality que vive su segunda semana. Crédito: La Granja VIP

Cabe recordar que fue el pasado 9 de noviembre cuando la ex crítica de La Academia decidió abandonar el programa 24/7 tras permanecer cuatro semanas adentro. Su salida ocurrió bajo el argumento de que tiene problemas de salud mental que le impiden continuar, a pesar de que disfrutaba de la convivencia con animales.

Internautas piden que Mane sea el reemplazo de Lola Cortés en La Granja VIP

Como era de esperarse, la decisión de Cortés provocó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron solidaridad, otros recurrieron a la burla y recordaron las críticas severas que la exjueza dirigía a los aspirantes del concurso de canto, especialmente a Jolette.

Pese a que el panorama en el reality ante la salida de la actriz de teatro es incierto, en plataformas como TikTok se han mencionado dos nombres de las posibles celebridades que podrían ocupar su lugar.

Una de ellas es Manelyk González, participante habitual de realities de supervivencia y formato 24/7, y Niurka Marcos, quien recientemente participó en La casa de los famosos All-stars y es reconocida por su presencia en diversos programas de televisión.

Manelyk y Niurka han creado enemistad en los programas que han participado. (Instagram)

La posibilidad de que cualquiera de ellas se incorpore al programa ha sido vista como una estrategia para mantener el interés y la polémica en La granja VIP. Pero dicha información no se ha dado por la producción de manera oficial y solo se sabrá si hay un reemplazo para Lola en los próximos días.

La jugosa sanción que recibió Lola Cortés por pedir su salida de La Granja VIP

Tras la salida de Lola Cortés, tanto el conductor del reality como el programa Ventaneando confirmaron que se contemplan sanciones para la artista.

Hasta ahora, no se han detallado las medidas, pero algunas versiones no oficiales señalan que la ex crítica podría enfrentar una multa de 500 mil pesos (medio millón) por abandonar el programa antes de tiempo.

Sin embargo, la sanción económica no ha sido confirmada oficialmente, por lo que la situación sigue siendo objeto de especulación.