México

Estos son los desconocidos beneficios de dormir con una almohada entre las piernas, según la ciencia

Especialistas destacan que este simple hábito peude ayudar a evitar la torsión pélvica y disminuir molestias en la zona baja de la espalda

Guardar
Estos beneficios han sido comprobados
Estos beneficios han sido comprobados por la ciencia. (moshy.es)

Dormir con una almohada entre las piernas se ha convertido en una práctica recomendada por diversos especialistas, respaldada por estudios publicados en revistas médicas internacionales.

Según reportes recogidos por The New York Times, esta técnica ofrece beneficios posturales, musculares y circulatorios, impactando directamente en la calidad del sueño de personas de diferentes edades.

Entre otras cosas, el uso de almohadas ortopédicas o almohadas tradicionales entre las piernas contribuye a mantener una alineación correcta de la columna vertebral, especialmente durante el descanso lateral.

La almohada puede ser una
La almohada puede ser una gran aliada de tu salud.

Así es comola posición de las piernas al dormir puede influir en la salud lumbar

Un informe elaborado por la Universidad de Rochester sugiere que quienes duermen de lado sin soporte entre las piernas experimentan una mayor torsión pélvica, lo que incrementa el riesgo de dolor lumbar.

Además, otra de las ventajas señaladas en investigaciones publicadas por la Asociación Americana del Sueño es la reducción de la presión sobre caderas y articulaciones, especialmente en personas con problemas de artrosis o en embarazadas.

El soporte adicional ayuda a distribuir el peso corporal de manera más uniforme, disminuyendo la fricción entre las rodillas y evitando la compresión de los nervios periféricos.

“Este hábito puede mitigar síntomas articulares y mejorar la relajación muscular durante las etapas profundas del sueño”, explicó la fisioterapeuta María Lozano en declaraciones recogidas por El País.

Por su parte, datos recabados por la Sociedad Española de Reumatología advierten que la mala colocación de las extremidades mientras se duerme puede agravar molestias en la zona ciática y provocar un mal descanso.

Esta entidad médica destaca que la almohada facilita que las caderas, las rodillas y la columna vertebral permanezcan alineadas, evitando posiciones forzadas.

Otra investigación, analizada por Reuters, indica que el uso de una almohada entre las piernas puede favorecer la circulación sanguínea en personas con insuficiencia venosa crónica o edemas ya que al separar las piernas y estabilizarlas se reduce la presión sobre los vasos sanguíneos, lo que contribuye a disminuir la hinchazón matutina y la sensación de pesadez.

Como puedes ver, la calidad del sueño ha sido uno de los focos principales en las investigaciones donde se detalla que las personas que adoptan esta práctica mejoran la percepción de descanso y reportan menor número de despertares nocturnos relacionados con molestias osteomusculares.

(Crédito: Freepik)
(Crédito: Freepik)

En este sentido, los especialistas concluyen que la implementación de pequeños cambios en la rutina del descanso, como el uso de la almohada entre las piernas, puede marcar diferencias notables en el bienestar a mediano y largo plazo.

Temas Relacionados

almohadacienciadormirbeneficiossaludmexico-noticias

Más Noticias

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”

El comentarista señaló la necesidad de apostar por futbolistas jóvenes y calificó a la actual generación como la más débil

Martinoli cuestiona posible convocatoria de

Van más de 7 mil detenidos por delitos de alto impacto durante gobierno de Clara Brugada: Pablo Vázquez

El titular de la SSC destacó que se ha alcanzo a 41 objetivos prioritarios gracias a colaboraciones interinstitucionales

Van más de 7 mil

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores en el Edomex: decían ser de un grupo criminal de Jalisco

Los presuntos delincuentes fueron detenidos en Texcoco por la probable extorsión a un comerciante en Acolman

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: ganadores y

Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

El presidente de Grupo Pachuca compartió los términos en los que el Jimmy dejó del equipo

Jesús Martínez aclaró por qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores en el Edomex: decían ser de un grupo criminal de Jalisco

Revelan imágenes del velorio de La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo abatida en Tamaulipas

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la quinta semana en el reality

Angélica Vale habría discutido con Otto Padrón en pleno restaurante tras filtrarse demanda de divorcio

Super Mario Galaxy La Película: a esta hora será estrenado el tráiler oficial en México este miércoles 12 de noviembre

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

DEPORTES

Martinoli cuestiona posible convocatoria de

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”

Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford: “Es uno de los grandes, sin duda”

Mikel Arriola confirma inversión en fuera de lugar semiautomático y definiciones clave sobre el ascenso

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”