México

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

La ‘Novia de México’ sorprendió con unas palabras llenas de cariño para su hija, justo cuando Angélica Vale atraviesa una etapa de cambios personales y celebra sus cincuenta años

Angélica María envía un emotivo mensaje de apoyo a Angélica Vale tras el anuncio de su divorcio con Otto Padrón (@angelicavaleoriginal)

El reciente mensaje de Angélica María dirigido a su hija Angélica Vale ha captado la atención del público, en medio de la controversia generada por el anuncio del divorcio entre la actriz y Otto Padrón.

La madre de la artista, quien hasta ahora había evitado pronunciarse, eligió un momento significativo para expresar su respaldo, coincidiendo con el cumpleaños número cincuenta de Vale.

La noticia del divorcio se conoció inicialmente a través del periodista Javier Ceriani, quien utilizó su canal de YouTube para informar que Otto Padrón había presentado la demanda de divorcio en una corte de Los Ángeles el cuatro de noviembre. Ceriani mostró documentos que, según él, respaldaban la existencia del trámite legal.

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón se confirma tras catorce años de matrimonio y dos hijos en común

Posteriormente, la propia Angélica Vale confirmó la separación durante la transmisión de su programa de radio, donde relató que la ruptura se había producido desde abril y que su esposo le había comunicado recientemente la intención de iniciar el proceso, aunque no le precisó la fecha exacta. Vale manifestó su sorpresa al enterarse de que el trámite comenzó justo antes de su cumpleaños número cincuenta.

En sus declaraciones, la actriz evitó referirse a las causas de la separación y se limitó a afirmar que “el amor se apaga”, solicitando respeto a la prensa y asegurando que, en su debido momento, ofrecerá más detalles, ya que “no hay nada que ocultar”. La pareja pone fin a catorce años de matrimonio y tiene dos hijos en común.

Diversas versiones han circulado sobre los motivos del divorcio. La influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ sugirió que la separación se debió a una supuesta infidelidad de Angélica Vale con un bailarín.

Javier Ceriani revela que Otto Padrón presentó la demanda de divorcio en una corte de Los Ángeles el 4 de noviembre (Foto: Javier Ceriani, YouTube)

Además, destacó que el matrimonio se celebró bajo el régimen de bienes separados, lo que podría simplificar el proceso legal. No obstante, Javier Ceriani desmintió esta versión, asegurando que el rumor fue originado por una persona “molesta” que trabajaba para Vale.

En la más reciente emisión de su programa de YouTube, Javier Ceriani compartió videos de felicitaciones dirigidos a Angélica Vale por su cumpleaños, entre los que se incluyó un mensaje grabado por Angélica María. En el video, la cantante y actriz expresó:

“A ti, mi bebilla hermosa, mi niña divina, mi orgullo, mi razón de vivir, a ti te deseo, Angélica Vale, toda la felicidad del mundo en tus 50 años. Sé que vas a ser muy feliz. Primero, porque comienzas una nueva etapa en tu vida y luego porque te mereces lo mejor del mundo por ser un gran ser humano. Te amo, mi amor, felicidades”, dijo Angélica María.

La hija de Angélica María rompió en llanto tras revelar que se enteró al igual que el púbico, pues su ex pareja no le notificó. Crédito: Instagram/@angelicavale

Aunque en su mensaje Angélica María no mencionó a Otto Padrón ni abordó de manera directa los rumores de infidelidad, sus palabras han sido interpretadas por muchos como un gesto de apoyo hacia su hija en un momento complejo.

La ausencia de referencias explícitas al exesposo o a las especulaciones sobre las causas del divorcio refuerza la intención de la artista de centrarse en el bienestar y la felicidad de Angélica Vale.

