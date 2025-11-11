México

Reportan crisis de salud de la madre de Christian Nodal: su entorno cierra filas tras cancelación de fiesta de cumpleaños

Según reveló la periodista Adrià Toval, Cristy tenía previsto realizar una reunión en Guadalajara a la que asistirían su hijo y su nuera, Ángela Aguilar

Según reveló la periodista Adrià Toval, Cristy tenía previsto realizar una reunión en Guadalajara a la que asistirían su hijo y su nuera, Ángela Aguilar. (@cristy_nodal, Instagram)

La salud de Cristy Nodal, madre del cantante Christian Nodal, vuelve a estar bajo el escrutinio público. De acuerdo con reportes periodísticos, Silvia Cristina Nodal habría sufrido una recaída que la llevó a cancelar la celebración de su cumpleaños el pasado 5 de noviembre, una fecha que la familia acostumbra festejar en grande. La situación sería “delicada”, y tanto el intérprete como su entorno más cercano se mantienen atentos a su evolución.

Según reveló la periodista Adrià Toval, Cristy tenía previsto realizar una reunión en Guadalajara, a la que asistirían su hijo y su nuera, Ángela Aguilar, además de amigos y familiares. Sin embargo, la fiesta fue suspendida a último momento tras una aparente complicación en su estado de salud.

“Por respeto a la familia no se darán más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes”, expresó Toval en su publicación.

Adrià Toval indicó que el entorno familiar ha cerrado filas. (@adri_toval, Instagram)

Una lucha constante contra la enfermedad

La madre del intérprete de “Botella tras botella” ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de los años. En 2022, Cristy Nodal reveló que fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon, del cual logró recuperarse tras una cirugía. En redes sociales compartió entonces su experiencia, describiéndola como “un milagro de vida”.

“En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Mis amigos y mi familia saben cuánto luché para estar bien”, escribió entonces en sus historias de Instagram.

La empresaria contó que los síntomas comenzaron años antes y que, tras diversos estudios y procedimientos quirúrgicos, los médicos confirmaron la presencia del tumor. Sin embargo, antes de la operación programada, el crecimiento desapareció inexplicablemente. “Fue como si nunca hubiera tenido ningún problema”, relató en 2022.

En septiembre de 2024, Cristy Nodal fue hospitalizada nuevamente, aunque su familia evitó ofrecer detalles sobre los motivos. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido limitadas, y sus redes sociales permanecen inactivas, lo que ha incrementado la preocupación entre los seguidores de su hijo.

Pese a su delicado estado, se sabe que Christian Nodal ha permanecido en contacto constante con su madre, a quien considera su mayor apoyo personal y profesional. Hasta el momento, ni el cantante ni Ángela Aguilar se han pronunciado públicamente sobre el tema, aunque allegados aseguran que ambos se encuentran acompañándola de cerca.

Su fiesta en 2024 la reunió públicamente con su nuera, Ángela Aguilar. (california_nodal_fan_account / Instagram)

Mientras la noticia se posiciona como tema de conversación en plataformas digitales y mesas de debate de programas de espectáculos, Cristy Nodal mantiene un pausa sus interacciones en sus redes sociales.

Han sido sus hijos, Amely y Alonso Nodal, quienes a través de recientes publicaciones vislumbran un panorama familiar menos dramático.

La noticia de la supuesta crisis de salud de Silvia Cristina Nodal surge mientras su hijo realiza una serie de conciertos en Estados Unidos, los cuales han coincidido con el inicio de la gira en solitario de su esposa, Ángela Aguilar.

