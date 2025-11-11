México

Redes de Angélica Vale se inundan con críticas tras anunciar su divorcio: “Te enteraste de la misma manera que Cazzu”

La conductora estuvo envuelta en controversia por unas entrevistas que le hizo a Ángela Aguilar y un consejo que habría mandado a la rapera

Guardar
(RS // IG: @angelicavaleoriginal)
(RS // IG: @angelicavaleoriginal)

Las redes sociales de Angélica Vale se inundaron con comentarios sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, esto luego de que confirmó su separación de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio.

Y es que meses antes, la conductora fue señalada de supuestamente apoyar a la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ por la manera en que habló con ella en algunas entrevistas del pasado.

La locutora y actriz ya sabía que comenzaría el proceso, pero no la fecha. Crédito: La Vale Show

A raíz de ello, internautas compararon la manera en que la actriz se enteró de la demanda de divorcio que su ex interpuso en su contra con cómo Cazzu supo de la relación de Nodal con Ángela Aguilar: a través de redes sociales.

  • “Te enteraste de la misma manera que Cazzu.”
  • “Qué Cazzualidad. Se siente feo enterarse por redes.”
  • "CAZZUALIDAD que te hayas enterado de la misma manera."

Otros pidieron que la también imitadora siguiera el consejo que supuestamente le dio a Cazzu tras su repentina separación de Nodal: “No pasa nada si te dejo por otra... algo tenías que aprender".

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)
  • “¿Recuerdas lo que le dijiste a Cazzu? Ahora le toca aplicarlo personalmente."
  • “Tú le diste un consejo a Cazzu y deberías de ponerlo en práctica.”
  • “Tranquila, se enamoró de otra, no pasa nada, así dijiste.”
  • “¿Te acuerdas de lo que le dijiste a Cazzu? Karma."
  • "Pero aquí no hay ningún corazón roto, aquí todos son adultos. Por favor, sin dramas. Mastique y trague. Adoramos los finales felices."
  • “Angélica, qué te podemos decir, pues se enamoraron que podemos hacer ?, ya supéralo."

Hasta el momento, se desconocen los motivos de la separación de Angélica Vale y Otto Padrón. Sin embargo, en redes sociales circulan rumores sobre una presunta infidelidad.

La actriz indicó en su
La actriz indicó en su programa de radio que se enteró la noticia mientras ambos cenaban con amigos. (Hoy Día, YouTUbe)

Angélica Vale desmiente apoyo a Ángela Aguilar tras críticas por su romance con Nodal

La actriz concedió una entrevista para Carlo Uriel en septiembre de 2025, donde enfrentó los señalamientos en su contra por las entrevistas que le hizo a Ángela Aguilar.

“Hay una ola de hate espantoso. Esas entrevistas las hice cuando Ángela tenía 15 años, estaba empezando su carrera, ni sabíamos para dónde iba. Es una niña que yo conocí cuando llegué a Los Ángeles, la conocí chiquitita. No sabíamos todo esto que iba a pasar”, aclaró la actriz.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

En esa misma charla, habló sobre cómo habría iniciado el romance de los cantantes: “Híjole, pues se enamoraron, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que no se ayudan con tantos dimes y diretes".

Y agregó: “A cada rato me siguen funando, pero ni es mi hija, ni mi sobrina... las entrevistas se las hice mucho antes que pasara todo este escándalo. Es más, creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar, ya no decir cosas, por favor”.

Temas Relacionados

Angélica ValeÁngela AguilarCazzuChristian NodalOtto PadrónAngélica MaríaDivorcio de FamososInfidelidadmexico-entretenimiento

Más Noticias

México: cotización de cierre del dólar hoy 11 de noviembre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Actriz argentina exhibe agresión de vendedoras en Bazar de CDMX: “No me permitieron vender mi ropa”

La modelo argentina relató entre lágrimas cómo un grupo de vendedoras intentó impedirle trabajar en el Bazar del Oro

Actriz argentina exhibe agresión de

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

A través de redes sociales la institución educativa privada dio a conocer estos puntos, los cuales tienen como objetivo reducir índices delictivos en la entidad

Dan 15 recomendaciones a la

Estudiante acusa a Fundación del IPN de retirarle beca para doctorado en Londres tras denunciar acoso académico: “Estoy devastado”

El estudiante Ángel Salazar acusó que la fundación le retiró los fondos sin previo aviso y amagó con registrarlo como deudor

Estudiante acusa a Fundación del

Señalan a consejero de la Judicatura de Puebla de no cumplir con la ley para ejercer su cargo

Pedro Antonio Martínez Hernández tomó protesta en el cargo el pasado en diciembre del 2024

Señalan a consejero de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 15 recomendaciones a la

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral se entera del

Itatí Cantoral se entera del divorcio de su ‘hermana’ Angélica Vale durante homenaje a su padre: así reaccionó la actriz

Chef José Ramón Castillo, gana por segunda vez el Tablette d’Or y eleva el chocolate nacional: “México en la cima”

El DJ Martin Garrix es hospitalizado y operado de emergencia en México: “Estoy realmente desconsolado”

Los Tigres del Norte lanzan documental sobre migración, cultura y su historia: dónde ver gratis en México

Guillermo del Toro y Yalitza Aparicio provocan revuelo con foto juntos: ¿habrá proyecto secreto?

DEPORTES

¿Sergio Ramos se pierde la

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

Esta es la posible fecha para ver a Checo Pérez correr con Ferrari

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Gary Lineker, exfutbolista de la Selección de Inglaterra elogia a los mexicanos que brillaron en la Premier League

¡De panzazo! Selección Mexicana Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025