Redes de Angélica Vale se inundan con críticas tras anunciar su divorcio: “Te enteraste de la misma manera que Cazzu”

Las redes sociales de Angélica Vale se inundaron con comentarios sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, esto luego de que confirmó su separación de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio.

Y es que meses antes, la conductora fue señalada de supuestamente apoyar a la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ por la manera en que habló con ella en algunas entrevistas del pasado.

La locutora y actriz ya sabía que comenzaría el proceso, pero no la fecha. Crédito: La Vale Show

A raíz de ello, internautas compararon la manera en que la actriz se enteró de la demanda de divorcio que su ex interpuso en su contra con cómo Cazzu supo de la relación de Nodal con Ángela Aguilar: a través de redes sociales.

“Te enteraste de la misma manera que Cazzu.”

“Qué Cazzualidad. Se siente feo enterarse por redes.”

"CAZZUALIDAD que te hayas enterado de la misma manera."

Otros pidieron que la también imitadora siguiera el consejo que supuestamente le dio a Cazzu tras su repentina separación de Nodal: “No pasa nada si te dejo por otra... algo tenías que aprender".

(Jovani Pérez/Infobae)

“¿Recuerdas lo que le dijiste a Cazzu? Ahora le toca aplicarlo personalmente."

“Tú le diste un consejo a Cazzu y deberías de ponerlo en práctica.”

“Tranquila, se enamoró de otra, no pasa nada, así dijiste.”

“¿Te acuerdas de lo que le dijiste a Cazzu? Karma."

"Pero aquí no hay ningún corazón roto, aquí todos son adultos. Por favor, sin dramas. Mastique y trague. Adoramos los finales felices."

“Angélica, qué te podemos decir, pues se enamoraron que podemos hacer ?, ya supéralo."

Hasta el momento, se desconocen los motivos de la separación de Angélica Vale y Otto Padrón. Sin embargo, en redes sociales circulan rumores sobre una presunta infidelidad.

La actriz indicó en su programa de radio que se enteró la noticia mientras ambos cenaban con amigos. (Hoy Día, YouTUbe)

Angélica Vale desmiente apoyo a Ángela Aguilar tras críticas por su romance con Nodal

La actriz concedió una entrevista para Carlo Uriel en septiembre de 2025, donde enfrentó los señalamientos en su contra por las entrevistas que le hizo a Ángela Aguilar.

“Hay una ola de hate espantoso. Esas entrevistas las hice cuando Ángela tenía 15 años, estaba empezando su carrera, ni sabíamos para dónde iba. Es una niña que yo conocí cuando llegué a Los Ángeles, la conocí chiquitita. No sabíamos todo esto que iba a pasar”, aclaró la actriz.

(Captura de pantalla YouTube)

En esa misma charla, habló sobre cómo habría iniciado el romance de los cantantes: “Híjole, pues se enamoraron, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que no se ayudan con tantos dimes y diretes".

Y agregó: “A cada rato me siguen funando, pero ni es mi hija, ni mi sobrina... las entrevistas se las hice mucho antes que pasara todo este escándalo. Es más, creo que no me sentaría con Ángela el día de hoy porque creo que lo mejor que puede hacer es ya no hablar, ya no decir cosas, por favor”.