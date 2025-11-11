México

¿Por qué instalaron vallas en las afueras de Palacio Nacional? Esto sabemos

César Cravioto, indicó que el operativo busca evitar incidentes, reducir el contacto directo entre manifestantes

Por este motivo se colocaron
Por este motivo se colocaron vallas en Palacio Nacional, según AMLO. Crédito: Cuartoscuro

Desde la madrugada del 11 de noviembre, el Palacio Nacional de la Ciudad de México amaneció protegido con vallas metálicas de alrededor de tres metros de altura, instaladas a lo largo de todo el frente y en los accesos ubicados sobre las calles Corregidora y Moneda. Además, se reforzó la seguridad en la plancha del Zócalo y frente a la Catedral Metropolitana, donde también se colocaron barreras.

Las autoridades han implementado estas medidas preventivas debido a la proximidad de dos movilizaciones anunciadas. Por un lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que los días 13 y 14 de noviembre realizará protestas y establecerá un campamento en las inmediaciones del Palacio Nacional, con el objetivo de bloquear el acceso y afectar la tradicional conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A la par, agrupaciones de la denominada Generación Z convocaron para el sábado 15 una marcha que exige a las autoridades soluciones ante los altos niveles de violencia en el país.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, indicó que el operativo busca evitar incidentes, reducir el contacto directo entre manifestantes y proteger tanto a los participantes como a los inmuebles históricos del Centro Histórico.

Señaló que la decisión de instalar vallas responde a la necesidad de evitar provocaciones y garantizar que las manifestaciones transcurran sin incidentes mayores. Cravioto también mencionó que se prevé la presencia de grupos identificados como “bloque negro”, que suelen vandalizar mobiliario urbano y fachadas durante protestas.

Generación Z en México

Al igual que en otros países, la Generación Z en México ha adquirido protagonismo reciente en el ámbito social y político, organizando movilizaciones en respuesta a temas como la inseguridad y el descontento con las políticas gubernamentales. Usan redes sociales y plataformas digitales para articular convocatorias, difundir mensajes y contestar cuestionamientos sobre la autenticidad de sus protestas.

El 8 de noviembre de 2025, alrededor de 300 jóvenes marcharon en la Ciudad de México para protestar contra la crisis de inseguridad, portando símbolos tomados de la cultura popular digital, como la bandera del anime One Piece. Elementos de seguridad impidieron su paso al Zócalo. Figuras públicas, como el actor Joaquín Cosío, han impulsado estas iniciativas convocando a marchas, incluso exigiendo la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ante estos movimientos, Sheinbaum ha sugerido la posible influencia de grupos conservadores, lo que ha llevado a los integrantes de la Generación Z a defender su carácter autónomo y genuino mediante campañas y videos en TikTok, donde exponen la situación que enfrentan en el país.

