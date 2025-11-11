México

Pensión Bienestar 2025: cómo van los pagos y quiénes faltan de cobrar en noviembre

Los depósitos se siguen realizando de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

La Pensión del Bienestar continúa
La Pensión del Bienestar continúa distribuyendo los pagos de noviembre

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa distribuyendo los pagos a todos los beneficiarios que corresponden al bimestre noviembre-diciembre que será el último del año.

Cabe indicar que los recursos se distribuyen como es costumbre, es decir, de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

La iniciativa que comenzó a implementarse desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador va dirigida a personas de 65 años en adelante y entrega este año un apoyo bimestral de 6,200 pesos a través de la tarjeta Bienestar.

¿Cómo van los pagos de la Pensión Bienestar y quiénes faltan de cobrar en noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de la Pensión del Bienestar, las beneficiarias que faltan de cobrar el pago son aquellas cuya primera letra de la CURP comienza con H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Además, cabe señalar que los adultos mayores que ya recibieron el depósito del último bimestre son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C, D y G.

Calendario completo de pagos

  • Letra A | lunes 3 de noviembre
  • Letra B | martes 4 de noviembre
  • Letra C | miércoles 5 de noviembre
  • Letra C | jueves 6 de noviembre
  • Letra D, E, F | viernes 7 de noviembre
  • Letra G | lunes 10 de noviembre
  • Letra G | martes 11 de noviembre
  • Letra H, I, J, K | miércoles 12 de noviembre
  • Letra L | jueves 13 de noviembre
  • Letra M | viernes 14 de noviembre
  • Letra M | martes 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre
  • Letra P, Q | jueves 20 de noviembre
  • Letra R | viernes 21 de noviembre
  • Letra R | lunes 24 de noviembre
  • Letra S | martes 25 de noviembre
  • Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Bienestar?

Quienes requieran resolver inquietudes o tramitar aclaraciones acerca de la Pensión Bienestar disponen de la Línea Bienestar (800 639 42 64) y de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes como medios de comunicación.

Otra alternativa consiste en visitar cualquier sucursal del Banco del Bienestar para verificar el saldo directamente al insertar la tarjeta en los cajeros automáticos. Consultar el calendario oficial también brinda certeza respecto a la fecha exacta del depósito.

Además, la aplicación gratuita del Banco del Bienestar está disponible para dispositivos Android y iOS desde Google Play Store y App Store, lo que permite a los usuarios revisar el saldo de su cuenta y ver los movimientos recientes, facilitando así la confirmación rápida y segura del pago correspondiente.

