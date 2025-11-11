México

Cuál es el último día para tramitar la licencia permanente en CDMX

Después de esta fecha las personas que deseen obtener este documento deberán renovarlo cada 3 años


Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México es un trámite que el Gobierno de la Ciudad estableció para beneficio de la ciudadania pero unicamente por tiempo limitado.

Lo anterior significa que una vez cumplido el plazo en que estará disponible este trámite especial, el proceso volverá a ser el mismo que antes del 2024, es decir que la licencia deberá renovarse cada 3 años y los usarios tendrán que realizar los pagos correspondientes con cada renovación.

Hasta su última actualización este trámite tenía un costo de mil pesos los cuales debían pagarse cada 3 años pero con la versión que actualmente se encuentra disponible el pago será de una sola exhibición.


Este documento beneficiará a una gran parte de la ciudadania.

La reapertura del trámite se produjo en 2024, cuando la jefa de Gobierno, Clara Brugada, autorizó nuevamente este tipo de licencia.

El objetivo fue permitir que quienes no habían podido obtenerla en años anteriores tuvieran acceso a este beneficio.

Aunque inicialmente surgieron dudas sobre si la medida estaría vigente solo durante 2024, las autoridades confirmaron que la posibilidad de tramitar la licencia permanente se mantendría hasta el cierre de 2025.

Lo anterior establece el 31 de diciembre de 2025 es oficialmente el último día en que las personas podrán tramitar su licencia sin fecha de caducidad.

En este sentido, a partir de 2026, todas las licencias emitidas en la capital tendrán una vigencia limitada y deberán renovarse periódicamente, eliminando así la opción de un documento sin fecha de expiración.


Fue el Gobierno de la Ciudad de México quien implemento esta medida en beneficio de los ciudadanos.

Cómo tramitar mi licencia permanente en la CDMX

El proceso para obtener la licencia permanente varía según el caso ya que quienes la soliciten por primera vez deben aprobar un examen teórico presencial, requisito indispensable para acceder al documento.

En contraste, quienes deseen renovar su licencia permanente pueden completar el trámite de manera completamente digital a través de la plataforma Llave CDMX, lo que simplifica el procedimiento para los usuarios recurrentes.

El costo de la licencia permanente es de $1,500 pesos, tanto para la primera expedición como para la renovación. Este monto se paga una sola vez y exime a los conductores de futuros pagos por renovaciones o trámites adicionales.

Es importante destacar que esta modalidad no está disponible para motociclistas.

Con la implementación de esta medida, la Ciudad de México establece un periodo definido para que los conductores gestionen la licencia permanente antes de que desaparezca como alternativa en 2026, consolidando así un cambio en la política de expedición de documentos de tránsito en la capital.

