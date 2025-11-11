Actriz argentina exhibe agresión de vendedoras en Bazar de CDMX: “No me permitieron vender mi ropa”

La modelo lamentó la violencia que vivió y reflexionó sobre la falta de solidaridad en espacios de trabajo.

La modelo y actriz argentina Shamila Cohen se convirtió en tema viral en TikTok tras compartir un video en el que relató la tensa situación que vivió durante una jornada de ventas en el Bazar del Oro, ubicado en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Según su testimonio, un grupo de mujeres comerciantes la agredió verbalmente y trató de impedirle vender sus productos por considerar que ofrecía precios demasiado bajos.

En un clip que rápidamente superó las 500 mil reproducciones, Cohen explicó entre risas nerviosas y tono de indignación cómo la jornada, que comenzó como un día de trabajo normal, terminó en un enfrentamiento caótico que requirió la intervención de la policía.

“Fui al bazar a revender algunas cosas que tenía, las estaba dando baratísimas, casi regaladas, y de repente se me vinieron encima varias mujeres. Una se sentó en mi stand y otras me hicieron una barrera para que no pudiera trabajar. No me querían dejar vender nada”, relató.

La actriz contó que el conflicto surgió porque su mercancía —ropa usada de estilo más juvenil y sexy— fue vista como una “competencia desleal” por parte de otras vendedoras del bazar. “Me dijeron que yo tenía ropa de dama como ellas, pero la verdad no era así. Yo vendía prendas muy diferentes, no les quitaba clientas. Aun así, empezaron a hacer un escándalo horrible”, explicó.

De acuerdo con su versión, la situación se tornó tan tensa que fue necesaria la presencia de tres mujeres policías, un oficial y hasta un juez cívico, quienes acudieron para calmar los ánimos y permitirle continuar con su actividad. “Fue un desmadre, un quilombo total, como decimos en Argentina. La policía tuvo que intervenir porque ya no se podía ni hablar con ellas. Todo muy feo, muy agresivo”, comentó.

La modelo argentina relató entre lágrimas cómo un grupo de vendedoras intentó impedirle trabajar en el Bazar del Oro. Crédito: TikTok/ @shamila_0_en_conducta

Visiblemente afectada, Cohen dijo que el altercado la dejó emocionalmente agotada y que al regresar a su casa tuvo que realizar “limpiezas energéticas” para quitarse la “mala vibra” del incidente. “Ese tipo de situaciones te drenan, te quitan energía. Me hice baños con romero, me sahumé con sábila y hasta me bañé con miel para endulzar, porque sí fue algo que me dejó mal”, expresó con un toque de humor.

Además de compartir lo ocurrido, la modelo aprovechó su video para reflexionar sobre la falta de empatía entre mujeres y la dificultad de resolver conflictos de manera pacífica. “Qué feo que entre mujeres nos agredamos. En lugar de apoyarnos como emprendedoras, se ponen a atacar. Si en algo tan pequeño como un bazar no hay diálogo, ¿cómo esperamos que no haya guerras en el mundo?”, cuestionó.

La actriz compartió en TikTok su experiencia de agresión y pidió empatía entre mujeres emprendedoras.

Cohen también criticó la falta de diálogo de las involucradas: “No había ninguna intención de arreglar las cosas de forma civilizada. Si hubieran tenido una bomba, la tiraban. Fue algo realmente triste”.

A pesar del mal momento, la actriz reconoció que recibió apoyo de otras vendedoras y amigas que intervinieron para respaldarla. “Por suerte, hubo tres o cuatro mujeres que me defendieron. Gracias a ellas no pasó a mayores. Pero sí fue un momento muy feo de vivir, muy desgastante”, concluyó.

El caso desató una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios lamentaron lo ocurrido y enviaron mensajes de apoyo a Cohen, otros señalaron que este tipo de incidentes reflejan la falta de regulación en algunos bazares y mercados temporales de la capital.

Su testimonio alcanzó miles de reproducciones y desató un debate sobre la convivencia entre mujeres comerciantes. Crédito: TikTok / @shamila_0_en_conducta

En plataformas como TikTok y X, la mayoría de los comentarios coincidieron en resaltar la violencia que puede surgir en espacios de comercio informal. “Qué triste que entre mujeres se ataquen por vender más barato”, “Todo mundo debería tener derecho a poner su precio” y “Shamila, hiciste bien en denunciarlo, nadie merece pasar por eso”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

Shamila Cohen, conocida por su participación en proyectos televisivos como Cero en Conducta y como modelo en México y Argentina, aseguró que no tomará acciones legales, pero sí pidió respeto y solidaridad entre mujeres. “Cada quien tiene sus procesos personales, pero eso no da derecho a agredir. Hay que aprender a trabajar en lo nuestro sin meternos a chingar a los demás”, concluyó en su video viral.